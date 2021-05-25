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В Якутии скорректировали релиз о вакцинации от коронавируса
В Якутии скорректировали релиз о вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 25.05.2021
В Якутии скорректировали релиз о вакцинации от коронавируса
Релиз пресс-службы правительства Якутии о том, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:01
2021-05-25T22:51
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
коронавирусы
айсен николаев
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Релиз пресс-службы правительства Якутии о том, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса, отредактировали, из него трижды пропало слово "обязательная".Во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей. Говорилось, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, к работодателям в Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию от коронавируса, будут применять крупные штрафы от 200 тысяч рублей, а работник, в случае необоснованного отказа от вакцинирования, может быть не допущен к работе. Новость вызвала широкое обсуждение в СМИ.Теперь в тексте релиза сообщатся, что "как основную задачу органов госвласти и органов местного самоуправления Айсен Николаев обозначил обеспечение массовой вакцинации якутян". Кроме того, в следующем предложении также пропало слово "обязательной". "Глава отметил, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача по РС(Я) по иммунизации населения", - говорится в отредактированном сообщении. Третий раз слово "обязательное" пропало в предложении об особых требованиях, которые предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. РИА Новости сохранило оба варианта редакции текста релиза.Из аккаунта администрации главы и правительств Якутии в Instagram также пропал пост о том, что главный санитарный врач республики "обозначил обязательную массовую вакцинацию населения", при этом по состоянию на 16.45 мск не удалено сообщение о выходе соответствующего постановления "по обязательной иммунизации".Сам же Николаев, согласно видеозаписи, размещенной в его Instagram, во время заседания республиканского оперштаба сообщил, что для ряда организаций и учреждений вакцинация от коронавируса "становится практически обязательной". Позже главный государственный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева разъяснила, что работодатель в Якутии вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а работник, получив на работе приказ явиться в прививочный пункт, может оформить там информированный отказ от вакцинации.Как сообщалось ранее, в Якутии хотят провести к началу июля вакцинацию от коронавируса не менее 70% взрослого населения в большинстве районах республики, следует из постановления главного санитарного врача региона. В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, не говорится о том, что вакцинация в республике будет обязательной, а также не прописаны штрафные санкции для работодателей.
https://ria.ru/20210525/yakutiya-1733836622.html
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В Якутии скорректировали релиз о вакцинации от коронавируса

17:01 25.05.2021 (обновлено: 22:51 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Вакцинация от COVID-19
 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Релиз пресс-службы правительства Якутии о том, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса, отредактировали, из него трижды пропало слово "обязательная".
Во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей. Говорилось, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, к работодателям в Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию от коронавируса, будут применять крупные штрафы от 200 тысяч рублей, а работник, в случае необоснованного отказа от вакцинирования, может быть не допущен к работе. Новость вызвала широкое обсуждение в СМИ.
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Теперь в тексте релиза сообщатся, что "как основную задачу органов госвласти и органов местного самоуправления Айсен Николаев обозначил обеспечение массовой вакцинации якутян". Кроме того, в следующем предложении также пропало слово "обязательной". "Глава отметил, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача по РС(Я) по иммунизации населения", - говорится в отредактированном сообщении. Третий раз слово "обязательное" пропало в предложении об особых требованиях, которые предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. РИА Новости сохранило оба варианта редакции текста релиза.
Из аккаунта администрации главы и правительств Якутии в Instagram также пропал пост о том, что главный санитарный врач республики "обозначил обязательную массовую вакцинацию населения", при этом по состоянию на 16.45 мск не удалено сообщение о выходе соответствующего постановления "по обязательной иммунизации".
Сам же Николаев, согласно видеозаписи, размещенной в его Instagram, во время заседания республиканского оперштаба сообщил, что для ряда организаций и учреждений вакцинация от коронавируса "становится практически обязательной". Позже главный государственный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева разъяснила, что работодатель в Якутии вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а работник, получив на работе приказ явиться в прививочный пункт, может оформить там информированный отказ от вакцинации.
Как сообщалось ранее, в Якутии хотят провести к началу июля вакцинацию от коронавируса не менее 70% взрослого населения в большинстве районах республики, следует из постановления главного санитарного врача региона. В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, не говорится о том, что вакцинация в республике будет обязательной, а также не прописаны штрафные санкции для работодателей.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)КоронавирусыАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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