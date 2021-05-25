https://ria.ru/20210525/yakutiya-1733854756.html

В Якутии скорректировали релиз о вакцинации от коронавируса

В Якутии скорректировали релиз о вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 25.05.2021

В Якутии скорректировали релиз о вакцинации от коронавируса

Релиз пресс-службы правительства Якутии о том, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:01

2021-05-25T17:01

2021-05-25T22:51

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика саха (якутия)

коронавирусы

айсен николаев

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733798784_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_33a69a383d615ece839bfef86784fa19.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Релиз пресс-службы правительства Якутии о том, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса, отредактировали, из него трижды пропало слово "обязательная".Во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей. Говорилось, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, к работодателям в Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию от коронавируса, будут применять крупные штрафы от 200 тысяч рублей, а работник, в случае необоснованного отказа от вакцинирования, может быть не допущен к работе. Новость вызвала широкое обсуждение в СМИ.Теперь в тексте релиза сообщатся, что "как основную задачу органов госвласти и органов местного самоуправления Айсен Николаев обозначил обеспечение массовой вакцинации якутян". Кроме того, в следующем предложении также пропало слово "обязательной". "Глава отметил, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача по РС(Я) по иммунизации населения", - говорится в отредактированном сообщении. Третий раз слово "обязательное" пропало в предложении об особых требованиях, которые предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. РИА Новости сохранило оба варианта редакции текста релиза.Из аккаунта администрации главы и правительств Якутии в Instagram также пропал пост о том, что главный санитарный врач республики "обозначил обязательную массовую вакцинацию населения", при этом по состоянию на 16.45 мск не удалено сообщение о выходе соответствующего постановления "по обязательной иммунизации".Сам же Николаев, согласно видеозаписи, размещенной в его Instagram, во время заседания республиканского оперштаба сообщил, что для ряда организаций и учреждений вакцинация от коронавируса "становится практически обязательной". Позже главный государственный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева разъяснила, что работодатель в Якутии вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а работник, получив на работе приказ явиться в прививочный пункт, может оформить там информированный отказ от вакцинации.Как сообщалось ранее, в Якутии хотят провести к началу июля вакцинацию от коронавируса не менее 70% взрослого населения в большинстве районах республики, следует из постановления главного санитарного врача региона. В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, не говорится о том, что вакцинация в республике будет обязательной, а также не прописаны штрафные санкции для работодателей.

https://ria.ru/20210525/yakutiya-1733836622.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), коронавирусы, айсен николаев, здоровье - общество, общество