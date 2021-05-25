https://ria.ru/20210525/yakutiya-1733836622.html

Власти Якутии дали разъяснения по вакцинации от коронавируса

Власти Якутии дали разъяснения по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 25.05.2021

Власти Якутии дали разъяснения по вакцинации от коронавируса

Якутские власти разъяснили некоторые положения анонсированной ранее массовой вакцинации. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:36

2021-05-25T15:36

2021-05-25T17:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика саха (якутия)

айсен николаев

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Якутские власти разъяснили некоторые положения анонсированной ранее массовой вакцинации.В первую очередь она коснется работников сферы образования, которые заняты в организации детского летнего отдыха, а также всех, кто имеет отношение к "массовым мероприятиям республиканского масштаба", рассказали в пресс-службе главы и правительства субъекта.В опубликованном в соцсетях релизе также указано, что работодатель вправе требовать данные об уколе, а сотрудник должен явиться в прививочный пункт. При этом он может оформить отказ от прививки с указанием причины или медицинский отвод.Нововведения связаны с тем, что власти Якутии поставили цель в кратчайшие сроки выработать у населения коллективный иммунитет. "Только тогда можно рассматривать возможность проведения летних массовых мероприятий в обычном формате", — уточнила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Маргарита Игнатьева.К началу июля в регионе хотят привить не менее 70 процентов взрослого населения. В ближайшее время всем профильным ведомствам предстоит разработать план соответствующих мероприятий.Постановление об иммунизации населения главный санитарный врач Якутии подписал еще 19 мая. Сегодня стало известно, что компании, которые не смогут это обеспечить, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733734608.html

республика саха (якутия)

якутск

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