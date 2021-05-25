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В Оренбурге два человека погибли из-за неисправной вытяжки
В Оренбурге два человека погибли из-за неисправной вытяжки - РИА Новости, 25.05.2021
В Оренбурге два человека погибли из-за неисправной вытяжки
Житель Оренбурга с девятилетней внучкой скончались, отравившись продуктами горения в квартире, еще трое членов семьи, в том числе ребенок, госпитализированы,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:09
2021-05-25T09:09
2021-05-25T09:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оренбург
происшествия
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УФА, 25 мая – РИА Новости. Житель Оренбурга с девятилетней внучкой скончались, отравившись продуктами горения в квартире, еще трое членов семьи, в том числе ребенок, госпитализированы, сообщает СУСК РФ по региону.Следователи осмотрели помещение и выяснили, что при одновременной работе установленных в квартире водонагревателя и электрической вытяжки над плитой система выведения продуктов горения не срабатывает и они попадают внутрь."Установлено также, что несовершеннолетние находились под опекой бабушки. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум лицам", - отметили в ведомстве.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), оренбург, происшествия