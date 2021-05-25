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CNN: Путин и Байден встретятся в Швейцарии
CNN: Путин и Байден встретятся в Швейцарии - РИА Новости, 25.05.2021
CNN: Путин и Байден встретятся в Швейцарии
Президент США Джо Байден намерен провести первую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:23
2021-05-25T17:15
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
швейцария
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен провести первую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.Согласно этим данным, среди всех городов финальным претендентом на проведение долгожданной встречи двух лидеров стала Женева. Ожидается, что встреча Байдена с Путиным ознаменует собой завершение первого международного турне американского президента со дня его вступления в должность.Телеканал отмечает, что пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать данные о возможном месте и дате проведения саммита Россия — США "до окончательного согласования всех деталей".О возможности проведения саммита РФ-США в Швейцарии в понедельник писала швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, швейцария, в мире

CNN: Путин и Байден встретятся в Швейцарии

15:23 25.05.2021 (обновлено: 17:15 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" в Китае
Президент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС Сюйдапу в Китае - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен провести первую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
Согласно этим данным, среди всех городов финальным претендентом на проведение долгожданной встречи двух лидеров стала Женева. Ожидается, что встреча Байдена с Путиным ознаменует собой завершение первого международного турне американского президента со дня его вступления в должность.
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Телеканал отмечает, что пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать данные о возможном месте и дате проведения саммита Россия — США "до окончательного согласования всех деталей".
О возможности проведения саммита РФ-США в Швейцарии в понедельник писала швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАШвейцарияВ мире
 
 
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