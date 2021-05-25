В Югре заинтересовались опытом Якутии по введению обязательной вакцинации
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила подчиненным изучить опыт Якутии, где приняли решение штрафовать работодателей, не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса.
"В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения", - сказала Комарова на заседании окружного оперативного штаба.
Во вторник глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей.
Глава республики также отметил, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения. В документе особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию: к ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей. Кроме того, власти Якутии уточняли, что данная мера касается предприятий всех форм собственности.