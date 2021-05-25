https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733815391.html

В Югре заинтересовались опытом Якутии по введению обязательной вакцинации

В Югре заинтересовались опытом Якутии по введению обязательной вакцинации - РИА Новости, 25.05.2021

В Югре заинтересовались опытом Якутии по введению обязательной вакцинации

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила подчиненным изучить опыт Якутии, где приняли решение штрафовать работодателей, не... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:52

2021-05-25T13:52

2021-05-25T13:52

россия

республика саха (якутия)

ханты-мансийский автономный округ

айсен николаев

здоровье - общество

наталья комарова

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила подчиненным изучить опыт Якутии, где приняли решение штрафовать работодателей, не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса.Во вторник глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей.Глава республики также отметил, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения. В документе особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию: к ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей. Кроме того, власти Якутии уточняли, что данная мера касается предприятий всех форм собственности.

https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733734608.html

россия

республика саха (якутия)

ханты-мансийский автономный округ

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россия, республика саха (якутия), ханты-мансийский автономный округ, айсен николаев, здоровье - общество, наталья комарова, общество