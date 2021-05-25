https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733795971.html
В Якутии ввели штрафы для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса
В Якутии ввели штрафы для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 25.05.2021
В Якутии ввели штрафы для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса
Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:29
2021-05-25T12:29
2021-05-25T14:17
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МОСКВА/ЯКУТСК, 25 мая — РИА Новости. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Во вторник глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Он отметил, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.В случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. Уточняется, что это касается "предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества".Николаев сообщил, что способность по вакцинированию в республике достигла 19 тысяч человек в сутки, но за последнюю неделю привились 21 860 человек.Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина добавила, что для защиты беременных принято решение о вакцинации всех членов их семей. Представитель пресс-службы главы и правительства Якутии сообщил РИА Новости, что официальное разъяснение властей республики будет опубликовано позже.На прошлой неделе зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер и здесь придется поработать юристам.Позже Медведев пояснил свои слова, отметив, что в некоторых случаях "при большой общественной опасности развития эпидемии" государства вводят обязательную вакцинацию, но для этого требуется отдельное законодательное постановление властей. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявлял, что добровольность вакцинации в России не отменяет наличие группы профессий, представителям которых прививаться необходимо, и потенциально это может стать условием их найма на работу.
https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733734608.html
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА/ЯКУТСК, 25 мая — РИА Новости. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Во вторник глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Он отметил, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.
"Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", — сказано в релизе.
В случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. Уточняется, что это касается "предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества".
Николаев сообщил, что способность по вакцинированию в республике достигла 19 тысяч человек в сутки, но за последнюю неделю привились 21 860 человек.
Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина добавила, что для защиты беременных принято решение о вакцинации всех членов их семей.
Представитель пресс-службы главы и правительства Якутии сообщил РИА Новости, что официальное разъяснение властей республики будет опубликовано позже.
На прошлой неделе зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер и здесь придется поработать юристам.
Позже Медведев пояснил свои слова, отметив, что в некоторых случаях "при большой общественной опасности развития эпидемии" государства вводят обязательную вакцинацию, но для этого требуется отдельное законодательное постановление властей.
Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявлял, что добровольность вакцинации в России не отменяет наличие группы профессий, представителям которых прививаться необходимо, и потенциально это может стать условием их найма на работу.