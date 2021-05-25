https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733795971.html

В Якутии ввели штрафы для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса

В Якутии ввели штрафы для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 25.05.2021

В Якутии ввели штрафы для работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса

Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:29

2021-05-25T12:29

2021-05-25T14:17

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МОСКВА/ЯКУТСК, 25 мая — РИА Новости. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Во вторник глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Он отметил, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача.В случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. Уточняется, что это касается "предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества".Николаев сообщил, что способность по вакцинированию в республике достигла 19 тысяч человек в сутки, но за последнюю неделю привились 21 860 человек.Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина добавила, что для защиты беременных принято решение о вакцинации всех членов их семей. Представитель пресс-службы главы и правительства Якутии сообщил РИА Новости, что официальное разъяснение властей республики будет опубликовано позже.На прошлой неделе зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что сейчас российские власти исходят из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер и здесь придется поработать юристам.Позже Медведев пояснил свои слова, отметив, что в некоторых случаях "при большой общественной опасности развития эпидемии" государства вводят обязательную вакцинацию, но для этого требуется отдельное законодательное постановление властей. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявлял, что добровольность вакцинации в России не отменяет наличие группы профессий, представителям которых прививаться необходимо, и потенциально это может стать условием их найма на работу.

https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733734608.html

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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