https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733792354.html

Орлов призвал главы муниципалитетов лично контролировать ход вакцинации

Орлов призвал главы муниципалитетов лично контролировать ход вакцинации - РИА Новости, 25.05.2021

Орлов призвал главы муниципалитетов лично контролировать ход вакцинации

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль ход вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:16

2021-05-25T12:16

2021-05-25T12:16

вакцинация россиян от covid-19

россия

василий орлов (губернатор)

шимановск

сковородинский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль ход вакцинации от COVID-19.Ранее губернатор Приамурья заявлял, что плановую вакцинацию от COVID-19 нужно завершить до 1 сентября."В Приамурье вакцинацию от коронавируса прошли 98 тысяч 208 жителей области или 27% от планового числа. Как пояснила на заседании амурского правительства министр здравоохранения области Светлана Леонтьева, в среднем по России данный показатель составляет 21,7%. В рейтинге территорий Амурская область занимает 15 место", - сообщает правительство региона.Лучшие результаты по вакцинации от COVID-19 сейчас у пяти медучреждений Амурской области: Свободненской поликлиники, а также городской больницы в Благовещенске, Шимановске, больниц Селемджинского и Сковородинского районов, здесь уже использовали всю поступившую вакцину по первому компоненту.Всего в Приамурье поступило 109 тысяч 550 доз вакцины от COVID-19.

https://ria.ru/20210525/chinovnitsy-1733758048.html

россия

шимановск

сковородинский район

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вакцинация россиян от covid-19, россия, василий орлов (губернатор), шимановск, сковородинский район, общество