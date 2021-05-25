Орлов призвал главы муниципалитетов лично контролировать ход вакцинации
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль ход вакцинации от COVID-19.
"Сам собой коронавирус не пройдет, нам необходимо вакцинировать жителей области, и сделать это в сжатые сроки. Главам нужно работать с работодателями на своих территориях, если придется, лично обзвонить крупные предприятия и составить графики вакцинации. Отчеты о ходе данной работы буду принимать лично, дважды в неделю", - заявил Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Ранее губернатор Приамурья заявлял, что плановую вакцинацию от COVID-19 нужно завершить до 1 сентября.
"В Приамурье вакцинацию от коронавируса прошли 98 тысяч 208 жителей области или 27% от планового числа. Как пояснила на заседании амурского правительства министр здравоохранения области Светлана Леонтьева, в среднем по России данный показатель составляет 21,7%. В рейтинге территорий Амурская область занимает 15 место", - сообщает правительство региона.
Лучшие результаты по вакцинации от COVID-19 сейчас у пяти медучреждений Амурской области: Свободненской поликлиники, а также городской больницы в Благовещенске, Шимановске, больниц Селемджинского и Сковородинского районов, здесь уже использовали всю поступившую вакцину по первому компоненту.
Всего в Приамурье поступило 109 тысяч 550 доз вакцины от COVID-19.