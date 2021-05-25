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Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука - РИА Новости, 25.05.2021
Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
О простых способах, которые позволят заметно ускорить работу ноутбука, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:10
2021-05-25T02:10
2021-05-25T02:10
дмитрий рябинин
россия
mail.ru group
технологии
общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. О простых способах, которые позволят заметно ускорить работу ноутбука, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.В случае если компьютер начал тормозить, прежде всего нужно проверить список автозагрузки и убрать все приложения, в которых нет постоянной необходимости, посоветовал эксперт.Он обратил внимание на то, что это могут быть не только те приложения, которые вы сами загрузили и забыли о них, но и софт, предустановленный производителем, которым обладатель компьютера не пользуется.Следующий шаг — очистка жестких дисков ноутбука от ненужных файлов, которые занимают место и тормозят работу. Это можно сделать разными способами, главное — вместе с мусором не удалить то, что вам действительно нужно, предупреждает эксперт."Можно использовать как специальные утилиты, так и базовые, встроенные в систему, средства. Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию", — отметил Рябинин.Он порекомендовал также проверить настройки энергосбережения.Кроме того, эксперт посоветовал отключить дополнительные эффекты интерфейса, в том числе эффекты прозрачности, которые потребляют ресурсы гаджета. По его словам, без этих эффектов легко можно обойтись, а производительность вырастет.
https://ria.ru/20210523/remont-1733367744.html
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дмитрий рябинин, россия, mail.ru group, технологии, общество
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
О простых способах, которые позволят заметно ускорить работу ноутбука, рассказал в интервью радио Sputnik
директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group
Дмитрий Рябинин.
В случае если компьютер начал тормозить, прежде всего нужно проверить список автозагрузки и убрать все приложения, в которых нет постоянной необходимости, посоветовал эксперт.
"То, что не нужно каждый день, можно запускать самостоятельно по необходимости, а не держать в автозагрузке. Это поможет ощутимо разгрузить ресурсы компьютера. Очень полезно также провести ревизию всех приложений на компьютере и удалить ненужные", — сказал Рябинин.
Он обратил внимание на то, что это могут быть не только те приложения, которые вы сами загрузили и забыли о них, но и софт, предустановленный производителем, которым обладатель компьютера не пользуется.
Следующий шаг — очистка жестких дисков ноутбука от ненужных файлов, которые занимают место и тормозят работу. Это можно сделать разными способами, главное — вместе с мусором не удалить то, что вам действительно нужно, предупреждает эксперт.
"Можно использовать как специальные утилиты, так и базовые, встроенные в систему, средства. Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию", — отметил Рябинин
.
Он порекомендовал также проверить настройки энергосбережения.
"В случае необходимости можно выставить режим максимальной производительности, который по умолчанию часто отключен, чтобы продлить время работы устройства, а скорость при этом страдает", — объяснил Рябинин.
Кроме того, эксперт посоветовал отключить дополнительные эффекты интерфейса, в том числе эффекты прозрачности, которые потребляют ресурсы гаджета. По его словам, без этих эффектов легко можно обойтись, а производительность вырастет.