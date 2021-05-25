https://ria.ru/20210525/uskorenie-1733747627.html

Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука

Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука - РИА Новости, 25.05.2021

Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука

О простых способах, которые позволят заметно ускорить работу ноутбука, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T02:10

2021-05-25T02:10

2021-05-25T02:10

дмитрий рябинин

россия

mail.ru group

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. О простых способах, которые позволят заметно ускорить работу ноутбука, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.В случае если компьютер начал тормозить, прежде всего нужно проверить список автозагрузки и убрать все приложения, в которых нет постоянной необходимости, посоветовал эксперт.Он обратил внимание на то, что это могут быть не только те приложения, которые вы сами загрузили и забыли о них, но и софт, предустановленный производителем, которым обладатель компьютера не пользуется.Следующий шаг — очистка жестких дисков ноутбука от ненужных файлов, которые занимают место и тормозят работу. Это можно сделать разными способами, главное — вместе с мусором не удалить то, что вам действительно нужно, предупреждает эксперт."Можно использовать как специальные утилиты, так и базовые, встроенные в систему, средства. Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию", — отметил Рябинин.Он порекомендовал также проверить настройки энергосбережения.Кроме того, эксперт посоветовал отключить дополнительные эффекты интерфейса, в том числе эффекты прозрачности, которые потребляют ресурсы гаджета. По его словам, без этих эффектов легко можно обойтись, а производительность вырастет.

https://ria.ru/20210523/remont-1733367744.html

https://ria.ru/20210430/moshennichestvo-1730604505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рябинин, россия, mail.ru group, технологии, общество