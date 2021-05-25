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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210525/udmurtiya-1733882033.html
Удмуртский проект "Хор отцов" может выйти на всероссийский уровень
Удмуртский проект "Хор отцов" может выйти на всероссийский уровень - РИА Новости, 25.05.2021
Удмуртский проект "Хор отцов" может выйти на всероссийский уровень
Председатель ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев предложил вывести на всероссийский уровень удмуртский проект "Хор отцов",... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:58
2021-05-25T18:58
удмуртская республика
россия
александр колмаков
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
общество
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УФА, 25 мая – РИА Новости. Председатель ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев предложил вывести на всероссийский уровень удмуртский проект "Хор отцов", глава региона Александр Бречалов поддержал эту идею, сообщили в пресс-службе руководителя республики.Впервые акция "Хор отцов" прошла в Ижевске 23 февраля, где 11 лучших хоров города представили свои композиции в сквере Победы. А 9 мая 900 отцов и сыновей исполнили на центральной площади города песни военных лет, инициатором проекта выступил совет отцов Удмуртии. Акция моментально стала популярной, видео в соцсетях набрало десятки тысяч просмотров по всей России, информирует пресс-служба."Ижевский проект "Хор отцов" может встать всероссийским. Об этом сегодня шла речь на встрече главы республики Александра Бречалова с председателем ДОСААФ России генерал-полковником Александром Колмаковым и его советником, председателем ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андреем Тимофеевым, который предложил вывести проект на уровень страны", - сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии.По данным пресс-службы, на встрече также было принято решение о проведении в следующем году на территории республики военно-исторического лагеря "Страна героев", где смогут отдохнуть около тысячи детей. В этом году в такой лагерь отправятся 98 ребят из Удмуртии."В Удмуртии, где сосредоточено более десятка заводов оборонно-промышленного комплекса, к военно-патриотическому воспитанию особое отношение, и это здорово. В республике работают 42 клуба, тысячи школьников и студентов участвуют в историко-патриотических мероприятиях. Благодарю ДОСААФ за поддержку", - цитирует пресс-служба слова Бречалова.
https://ria.ru/20210509/udmurtiya-1731596271.html
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россия, александр колмаков, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество

Удмуртский проект "Хор отцов" может выйти на всероссийский уровень

18:58 25.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Читать ria.ru в
УФА, 25 мая – РИА Новости. Председатель ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев предложил вывести на всероссийский уровень удмуртский проект "Хор отцов", глава региона Александр Бречалов поддержал эту идею, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Впервые акция "Хор отцов" прошла в Ижевске 23 февраля, где 11 лучших хоров города представили свои композиции в сквере Победы. А 9 мая 900 отцов и сыновей исполнили на центральной площади города песни военных лет, инициатором проекта выступил совет отцов Удмуртии. Акция моментально стала популярной, видео в соцсетях набрало десятки тысяч просмотров по всей России, информирует пресс-служба.
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"Ижевский проект "Хор отцов" может встать всероссийским. Об этом сегодня шла речь на встрече главы республики Александра Бречалова с председателем ДОСААФ России генерал-полковником Александром Колмаковым и его советником, председателем ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андреем Тимофеевым, который предложил вывести проект на уровень страны", - сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии.
По данным пресс-службы, на встрече также было принято решение о проведении в следующем году на территории республики военно-исторического лагеря "Страна героев", где смогут отдохнуть около тысячи детей. В этом году в такой лагерь отправятся 98 ребят из Удмуртии.
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"В Удмуртии, где сосредоточено более десятка заводов оборонно-промышленного комплекса, к военно-патриотическому воспитанию особое отношение, и это здорово. В республике работают 42 клуба, тысячи школьников и студентов участвуют в историко-патриотических мероприятиях. Благодарю ДОСААФ за поддержку", - цитирует пресс-служба слова Бречалова.
 
Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр КолмаковАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскОбщество
 
 
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