https://ria.ru/20210525/udmurtiya-1733882033.html

Удмуртский проект "Хор отцов" может выйти на всероссийский уровень

Удмуртский проект "Хор отцов" может выйти на всероссийский уровень - РИА Новости, 25.05.2021

Удмуртский проект "Хор отцов" может выйти на всероссийский уровень

Председатель ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев предложил вывести на всероссийский уровень удмуртский проект "Хор отцов",... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:58

2021-05-25T18:58

2021-05-25T18:58

удмуртская республика

россия

александр колмаков

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

общество

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УФА, 25 мая – РИА Новости. Председатель ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев предложил вывести на всероссийский уровень удмуртский проект "Хор отцов", глава региона Александр Бречалов поддержал эту идею, сообщили в пресс-службе руководителя республики.Впервые акция "Хор отцов" прошла в Ижевске 23 февраля, где 11 лучших хоров города представили свои композиции в сквере Победы. А 9 мая 900 отцов и сыновей исполнили на центральной площади города песни военных лет, инициатором проекта выступил совет отцов Удмуртии. Акция моментально стала популярной, видео в соцсетях набрало десятки тысяч просмотров по всей России, информирует пресс-служба."Ижевский проект "Хор отцов" может встать всероссийским. Об этом сегодня шла речь на встрече главы республики Александра Бречалова с председателем ДОСААФ России генерал-полковником Александром Колмаковым и его советником, председателем ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андреем Тимофеевым, который предложил вывести проект на уровень страны", - сообщили в пресс-службе руководителя Удмуртии.По данным пресс-службы, на встрече также было принято решение о проведении в следующем году на территории республики военно-исторического лагеря "Страна героев", где смогут отдохнуть около тысячи детей. В этом году в такой лагерь отправятся 98 ребят из Удмуртии."В Удмуртии, где сосредоточено более десятка заводов оборонно-промышленного комплекса, к военно-патриотическому воспитанию особое отношение, и это здорово. В республике работают 42 клуба, тысячи школьников и студентов участвуют в историко-патриотических мероприятиях. Благодарю ДОСААФ за поддержку", - цитирует пресс-служба слова Бречалова.

https://ria.ru/20210509/udmurtiya-1731596271.html

https://ria.ru/20201209/konkurs-1588506130.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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россия, александр колмаков, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество