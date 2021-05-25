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Воронежских работодателей попросили отправить сотрудников на удаленку

Воронежских работодателей попросили отправить сотрудников на удаленку - РИА Новости, 25.05.2021

Воронежских работодателей попросили отправить сотрудников на удаленку

Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести ряд сотрудников на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:18

2021-05-25T16:18

2021-05-25T16:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести ряд сотрудников на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, говорится в подписанном во вторник указе губернатора Александра Гусева.В Воронежской области ежедневно, начиная с 18 мая, выявляется более 140 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрированы 84 078 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 79 558 человек, умерли 3 457.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.В качестве альтернативы власти предлагают отправлять работников в ежегодный оплачиваемый отпуск, отдавая предпочтение гражданам в возрасте 65 лет и старше, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

воронежская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронежская область