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Воронежских работодателей попросили отправить сотрудников на удаленку
Воронежских работодателей попросили отправить сотрудников на удаленку - РИА Новости, 25.05.2021
Воронежских работодателей попросили отправить сотрудников на удаленку
Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести ряд сотрудников на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:18
2021-05-25T16:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести ряд сотрудников на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, говорится в подписанном во вторник указе губернатора Александра Гусева.В Воронежской области ежедневно, начиная с 18 мая, выявляется более 140 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрированы 84 078 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 79 558 человек, умерли 3 457.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.В качестве альтернативы власти предлагают отправлять работников в ежегодный оплачиваемый отпуск, отдавая предпочтение гражданам в возрасте 65 лет и старше, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронежская область

Воронежских работодателей попросили отправить сотрудников на удаленку

16:18 25.05.2021
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области рекомендовали работодателям перевести ряд сотрудников на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, говорится в подписанном во вторник указе губернатора Александра Гусева.
В Воронежской области ежедневно, начиная с 18 мая, выявляется более 140 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрированы 84 078 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 79 558 человек, умерли 3 457.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое в России.
"Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления, организациям, а также индивидуальным предпринимателям, перевести работников на дистанционный режим работы в максимальном количестве", - говорится в указе.
В качестве альтернативы власти предлагают отправлять работников в ежегодный оплачиваемый отпуск, отдавая предпочтение гражданам в возрасте 65 лет и старше, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВоронежская область
 
 
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