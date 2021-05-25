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МВД убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
МВД убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц - РИА Новости, 25.05.2021
МВД убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
Оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:38
2021-05-25T20:38
2021-05-25T20:38
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц, следует из данных сайта ведомства.Ранее Тихановская значилась в России в межгосударственном розыске "на основании статьи УК". Как сообщали РИА Новости в МВД РФ, в розыск она была объявлена Белоруссией по статье о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред нацбезопасности (статья 361 часть 3)."По вашему запросу нет информации", - говорится в ответе системы при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц, хотя ранее по запросу система выдавала сообщение о том, что российские правоохранители Тихановскую "ищут".
https://ria.ru/20210525/tikhanovskaya-1733784106.html
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светлана тихановская, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), белоруссия, в мире