https://ria.ru/20210525/tikhanovskaya-1733894524.html

МВД убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

МВД убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц - РИА Новости, 25.05.2021

МВД убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

Оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:38

2021-05-25T20:38

2021-05-25T20:38

светлана тихановская

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц, следует из данных сайта ведомства.Ранее Тихановская значилась в России в межгосударственном розыске "на основании статьи УК". Как сообщали РИА Новости в МВД РФ, в розыск она была объявлена Белоруссией по статье о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред нацбезопасности (статья 361 часть 3)."По вашему запросу нет информации", - говорится в ответе системы при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц, хотя ранее по запросу система выдавала сообщение о том, что российские правоохранители Тихановскую "ищут".

https://ria.ru/20210525/tikhanovskaya-1733784106.html

россия

белоруссия

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светлана тихановская, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), белоруссия, в мире