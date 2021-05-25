Онлайн-конференция о конкурсе грантов среди педколлективов школ
31 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению конкурса грантов среди педагогических коллективов школ "Сквозные образовательные траектории".
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Участники:
- эксперт СО НКО "Обрсоюз" Наталья МИШИНА;
- эксперт Национального союза педагогов Наталья ШАДРИНА;
- директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА;
- советник Министра просвещения Российской Федерации, директор Центра дополнительного образования студентов ИНО МГПУ Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;
- победитель конкурса "Учитель года 2020" Диана МИНЕЦ;
- победитель конкурса "Директор школы" Инна ИСАЕВА.
Конкурс продлится с 1 июня до 17 октября. Номинации: социальное партнерство, проектная деятельность, цифровизация, непрерывное образование, культурное многообразие, здоровье. Для участников будут организованы обучающие курсы. Победители получат на осуществление проекта 1 миллион рублей.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- эксперт СО НКО "Обрсоюз" Наталья МИШИНА;
- эксперт Национального союза педагогов Наталья ШАДРИНА;
- директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА;
- советник Министра просвещения Российской Федерации, директор Центра дополнительного образования студентов ИНО МГПУ Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;
- победитель конкурса "Учитель года 2020" Диана МИНЕЦ;
- победитель конкурса "Директор школы" Инна ИСАЕВА.
Конкурс продлится с 1 июня до 17 октября. Номинации: социальное партнерство, проектная деятельность, цифровизация, непрерывное образование, культурное многообразие, здоровье. Для участников будут организованы обучающие курсы. Победители получат на осуществление проекта 1 миллион рублей.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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