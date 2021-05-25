https://ria.ru/20210525/skvoznye-obrazovatelnye-traektorii-1733835967.html

Онлайн-конференция о конкурсе грантов среди педколлективов школ

Онлайн-конференция о конкурсе грантов среди педколлективов школ - РИА Новости, 25.05.2021

Онлайн-конференция о конкурсе грантов среди педколлективов школ

31 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная проведению конкурса грантов среди педагогических коллективов школ "Сквозные образовательные траектории".

2021-05-25T15:32

2021-05-25T15:32

2021-05-25T15:32

анонсы

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Задать вопросУчастники:- эксперт СО НКО "Обрсоюз" Наталья МИШИНА; - эксперт Национального союза педагогов Наталья ШАДРИНА; - директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА;- советник Министра просвещения Российской Федерации, директор Центра дополнительного образования студентов ИНО МГПУ Татьяна ВОЛОСОВЕЦ; - победитель конкурса "Учитель года 2020" Диана МИНЕЦ;- победитель конкурса "Директор школы" Инна ИСАЕВА. Конкурс продлится с 1 июня до 17 октября. Номинации: социальное партнерство, проектная деятельность, цифровизация, непрерывное образование, культурное многообразие, здоровье. Для участников будут организованы обучающие курсы. Победители получат на осуществление проекта 1 миллион рублей.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы