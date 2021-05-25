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В Нижнем Новгороде неизвестный попытался увести с собой школьницу
В Нижнем Новгороде неизвестный попытался увести с собой школьницу - РИА Новости, 25.05.2021
В Нижнем Новгороде неизвестный попытался увести с собой школьницу
Мужчину, пытавшегося увести с собой тринадцатилетнюю девочку, к которой он подошёл на улице, разыскивают в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:03
2021-05-25T13:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Мужчину, пытавшегося увести с собой тринадцатилетнюю девочку, к которой он подошёл на улице, разыскивают в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее местный Telegram-канал "Нижний №1" сообщил о том, что неизвестный мужчина схватил за руку и пытался увести с собой 13-летнюю школьницу. За ребенка вступилась прохожая. Теперь мужчину разыскивают по фотороботу.В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление мужчины, причастного к совершению преступления. Расследование продолжается.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде неизвестный попытался увести с собой школьницу

13:03 25.05.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Мужчину, пытавшегося увести с собой тринадцатилетнюю девочку, к которой он подошёл на улице, разыскивают в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее местный Telegram-канал "Нижний №1" сообщил о том, что неизвестный мужчина схватил за руку и пытался увести с собой 13-летнюю школьницу. За ребенка вступилась прохожая. Теперь мужчину разыскивают по фотороботу.
"По версии следствия, 21 апреля неизвестный мужчина, находясь около дома по улице Генерала Ивлиева, удерживал за руку 13-летнего ребенка, не давая уйти. По факту незаконного лишения свободы в отношении заведомо несовершеннолетней возбуждено уголовное по п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление мужчины, причастного к совершению преступления. Расследование продолжается.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
 
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