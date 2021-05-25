https://ria.ru/20210525/shkolnitsa-1733805239.html

В Нижнем Новгороде неизвестный попытался увести с собой школьницу

В Нижнем Новгороде неизвестный попытался увести с собой школьницу - РИА Новости, 25.05.2021

В Нижнем Новгороде неизвестный попытался увести с собой школьницу

Мужчину, пытавшегося увести с собой тринадцатилетнюю девочку, к которой он подошёл на улице, разыскивают в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:03

2021-05-25T13:03

2021-05-25T13:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Мужчину, пытавшегося увести с собой тринадцатилетнюю девочку, к которой он подошёл на улице, разыскивают в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее местный Telegram-канал "Нижний №1" сообщил о том, что неизвестный мужчина схватил за руку и пытался увести с собой 13-летнюю школьницу. За ребенка вступилась прохожая. Теперь мужчину разыскивают по фотороботу.В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление мужчины, причастного к совершению преступления. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210518/rebenok-1732797554.html

россия

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия