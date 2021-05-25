https://ria.ru/20210525/sapega-1733893006.html

Появилось видео с арестованной в Белоруссии россиянкой Сапегой

Появилось видео с арестованной в Белоруссии россиянкой Сапегой - РИА Новости, 25.05.2021

Появилось видео с арестованной в Белоруссии россиянкой Сапегой

Белорусский телеканал СТВ опубликовал видеозапись с задержанной в Минске гражданкой России Софией Сапегой. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:23

2021-05-25T20:23

2021-05-25T22:40

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

мид белоруссии

белоруссия

вильнюс

в мире

минск

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МИНСК, 25 мая — РИА Новости. Белорусский телеканал СТВ опубликовал видеозапись с задержанной в Минске гражданкой России Софией Сапегой.Девушка сообщила, что проживает в Вильнюсе, и подтвердила, что летела одним рейсом с Романом Протасевичем. "Являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", — добавила она.Этот паблик в Белоруссии признан экстремистским.В свою очередь, мать девушки Анна Дудич в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что ее дочь не занималась политикой, а заканчивала Европейский университет и готовилась к защите диплома.Как рассказал пресс-атташе российского посольства в Минске Алексей Маскалев, с Сапегой в СИЗО встретился сотрудник дипмиссии. По его словам, девушка чувствует себя "нормально", она не жаловалась на некорректное обращение со стороны белорусских силовиков.Двадцать третьего мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следуя из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, оно оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и София Сапега.Обоих задержали при проверке документов. Россиянку, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, в Белоруссии подозревают в совершении в августе—сентябре 2020 года ряда уголовных преступлений.Против Протасевича расследуется уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Немедленного освобождения Протасевича и Сапеги от властей Белоруссии потребовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

https://ria.ru/20210525/rossiyanka-1733878096.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, в мире, минск