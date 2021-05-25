Ле Пен заявила об обратном эффекте санкций против России
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле
ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санкции в отношении России можно снять, так как эти меры имеют обратный эффект.
"Я не считаю, что сегодня есть веская причина для сохранения санкций против России, санкции, первыми жертвами которых были мы, а первыми получателями выгоды - Россия, особенно в том, что касается сельского хозяйства ... Мы можем отменить эти санкции, которые привели к обратному эффекту ... и восстановить нормальные отношения", - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.