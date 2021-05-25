https://ria.ru/20210525/sanktsii-1733890043.html

Ле Пен заявила об обратном эффекте санкций против России

Ле Пен заявила об обратном эффекте санкций против России - РИА Новости, 25.05.2021

Ле Пен заявила об обратном эффекте санкций против России

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санкции в отношении России можно снять, так как эти меры имеют обратный эффект. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:51

2021-05-25T19:51

2021-05-25T19:51

россия

марин ле пен

франция

в мире

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ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санкции в отношении России можно снять, так как эти меры имеют обратный эффект.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210525/makron-1733871661.html

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