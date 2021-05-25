Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/sanktsii-1733890043.html
Ле Пен заявила об обратном эффекте санкций против России
Ле Пен заявила об обратном эффекте санкций против России - РИА Новости, 25.05.2021
Ле Пен заявила об обратном эффекте санкций против России
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санкции в отношении России можно снять, так как эти меры имеют обратный эффект. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:51
2021-05-25T19:51
россия
марин ле пен
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149084/94/1490849495_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_65bdd0efafab0573147adccbd69cb854.jpg
ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санкции в отношении России можно снять, так как эти меры имеют обратный эффект.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20210525/makron-1733871661.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149084/94/1490849495_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_536eef4ae525accb2592ab9952535329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, марин ле пен, франция, в мире

Ле Пен заявила об обратном эффекте санкций против России

19:51 25.05.2021
 
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступает на митинге своих сторонников в Лилле - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что санкции в отношении России можно снять, так как эти меры имеют обратный эффект.

"Я не считаю, что сегодня есть веская причина для сохранения санкций против России, санкции, первыми жертвами которых были мы, а первыми получателями выгоды - Россия, особенно в том, что касается сельского хозяйства ... Мы можем отменить эти санкции, которые привели к обратному эффекту ... и восстановить нормальные отношения", - заявила Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
18:02
Санкции против России больше не эффективны, заявил Макрон
 
РоссияМарин Ле ПенФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния