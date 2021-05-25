Самолет в Минске посадили из-за западных спецслужб, заявили в бундестаге
14:36 25.05.2021 (обновлено: 19:19 25.05.2021)
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, File
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуацию с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске спровоцировали западные спецслужбы, заявил в комментарии для "360" депутат бундестага Вальдемар Гердт.
По его мнению, эта "многоходовая операция" позволила найти повод запретить белорусским самолетам летать над территорией Евросоюза, однако сам депутат считает сложившуюся ситуацию "не совсем адекватной".
"Я почти уверен, что информацию о находящемся на борту бывшем главном редакторе Telegram-канала Nexta Романе Протасевиче подбросили белорусским спецслужбам с Запада. Но так вестись и так ловиться на этом… Это, конечно, непростительно", — сказал Гердт.
Он напомнил, что даже во времена попыток поймать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена такого всеобщего возмущения не наблюдалось. Задержание Протасевича не стоило обострения мировой обстановки, подытожил депутат.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали по ранее возбужденным уголовным делам.
Евросоюз резко отреагировал на действия Минска: призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и пообещал ввести новые санкции. Многие европейские авиакомпании уже заявили, что не будут заходить в небо над республикой, аэропорты начали отказываться принимать рейсы "Белавиа".
Глава российского МИД Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair истерикой. Она также напомнила о случаях вынужденных посадок самолетов других стран, на которые Запад никак не реагировал. Так, например, в 2013 году борт президента Боливии вынудили сесть в Вене по требованию спецслужб США, преследовавших Сноудена, а в 2012-м сирийский самолет посадили и досмотрели в Турции.