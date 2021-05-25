https://ria.ru/20210525/rossiyanka-1733835465.html

Россиянку Сапегу задержали в Минске на 72 часа

Россиянку Сапегу задержали в Минске на 72 часа - РИА Новости, 25.05.2021

Россиянку Сапегу задержали в Минске на 72 часа

Россиянка София Сапега была задержана в Минске по подозрению в совершении в августе-сентябре прошлого года преступлений, предусмотренных несколькими статьями... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:26

2021-05-25T15:26

2021-05-25T18:47

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

мария захарова

мид белоруссии

россия

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россиянка София Сапега была задержана в Минске по подозрению в совершении в августе-сентябре прошлого года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Москва в ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной россиянке Софии Сапеге, заявила Мария Захарова."Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.В понедельник российское посольство в Белоруссии сообщило, что консул РФ встретился с родителями Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, российские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

https://ria.ru/20210525/rossiyanka-1733802013.html

https://ria.ru/20210525/ryanair-1733802376.html

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, мария захарова, мид белоруссии, россия, белоруссия, в мире