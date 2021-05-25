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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210525/puteshestviya-1733819573.html
Эксперт рассказал, в какой еще стране ждут российских туристов
Эксперт рассказал, в какой еще стране ждут российских туристов - РИА Новости, 25.05.2021
Эксперт рассказал, в какой еще стране ждут российских туристов
Лишь одна из пяти стран, с которыми сегодня Россия возобновила регулярное авиасообщение, в данный момент может быть интересна широкому кругу туристов, сообщил... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:15
2021-05-25T15:15
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
дмитрий горин
туристы
пассажиры
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лишь одна из пяти стран, с которыми сегодня Россия возобновила регулярное авиасообщение, в данный момент может быть интересна широкому кругу туристов, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Дмитрий Горин.Россияс 25 мая возобновила полеты в Исландию, Мальту, Португалию, Саудовскую Аравию и Мексику. Но лишь Мексика готова принимать российских путешественников. Туроператоры планируют отправлять туда отдыхающих с 29 мая, рассказал Горин.Также для туристов открыт португальский остров Мадейра, но прямого авиасообщения с ним нет и турвизу получить сейчас нельзя. Перелет возможен только с пересадкой в другой стране, что долго и дорого, отметил эксперт.На Мальту въезд туристов из России на данный момент запрещен. В Исландию также можно попасть только при наличии вида на жительство, студенческой или рабочей визы. Саудовская Аравия всех непривитых гостей отправляет на недельный карантин. Причем Минздрав страны не одобрил применение российских препаратов, потому вакцинированные ими все равно должны будут соблюдать изоляцию. ПЦР-тексты за 72 часа до перелета, а также в первый и седьмой день пребывания в отеле-обсерваторе обязательны.
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мальта
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коронавирус covid-19, россия, туризм, дмитрий горин, туристы, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мальта, мадейра, саудовская аравия, португалия, исландия, мексика, вакцинация

Эксперт рассказал, в какой еще стране ждут российских туристов

15:15 25.05.2021
 
© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Fotolia / dan talson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лишь одна из пяти стран, с которыми сегодня Россия возобновила регулярное авиасообщение, в данный момент может быть интересна широкому кругу туристов, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
Россияс 25 мая возобновила полеты в Исландию, Мальту, Португалию, Саудовскую Аравию и Мексику. Но лишь Мексика готова принимать российских путешественников. Туроператоры планируют отправлять туда отдыхающих с 29 мая, рассказал Горин.
Также для туристов открыт португальский остров Мадейра, но прямого авиасообщения с ним нет и турвизу получить сейчас нельзя. Перелет возможен только с пересадкой в другой стране, что долго и дорого, отметил эксперт.
На Мальту въезд туристов из России на данный момент запрещен. В Исландию также можно попасть только при наличии вида на жительство, студенческой или рабочей визы.
Саудовская Аравия всех непривитых гостей отправляет на недельный карантин. Причем Минздрав страны не одобрил применение российских препаратов, потому вакцинированные ими все равно должны будут соблюдать изоляцию. ПЦР-тексты за 72 часа до перелета, а также в первый и седьмой день пребывания в отеле-обсерваторе обязательны.
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТуризмДмитрий ГоринтуристыпассажирыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМальтаМадейраСаудовская АравияПортугалияИсландияМексикаВакцинация
 
 
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