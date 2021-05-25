Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/prazdnik-1733763989.html
Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки
Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки - РИА Новости, 25.05.2021
Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки
Президент РФ Владимир Путин поздравил глав государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки, отметив, что в России ценят традиционно... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:10
2021-05-25T09:10
россия
африканский союз
владимир путин
африка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602361217_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_9109b96003021dff3c83fb19cfcecfdd.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил глав государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки, отметив, что в России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля.Президент подчеркнул, что африканские страны достигли значительных успехов в экономической и социальной областях, играют растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки. Он добавил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется многостороннее сотрудничество и продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы.
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602357940_0:0:2497:1873_1920x0_80_0_0_670efe02747e86bb901162255e76b578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, африканский союз, владимир путин, африка, в мире

Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки

09:10 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил глав государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки, отметив, что в России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент подчеркнул, что африканские страны достигли значительных успехов в экономической и социальной областях, играют растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки. Он добавил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется многостороннее сотрудничество и продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы.
"В России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнерами, неизменно поддерживают их усилия, направленные на урегулирование локальных конфликтов, на противодействие терроризму, экстремизму, наркотрафику, эпидемическим заболеваниям и другим вызовам региональной и глобальной безопасности", - сказал Путин.
 
РоссияАфриканский союзВладимир ПутинАфрикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей
10:42В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
10:41МИД заявил о "вакцинных войнах" против России
10:39Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
10:39США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров
10:30В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
10:29В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
10:26Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
10:16Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
10:14СМИ назвали Женеву возможным местом первой встречи Путина и Байдена
10:10Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
10:10Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске
10:05В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
09:59Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
09:58Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
09:51Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
09:49Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
09:48В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
09:43Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
09:38В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния