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Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки

Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки - РИА Новости, 25.05.2021

Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки

Президент РФ Владимир Путин поздравил глав государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки, отметив, что в России ценят традиционно... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:10

2021-05-25T09:10

2021-05-25T09:10

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африканский союз

владимир путин

африка

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил глав государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки, отметив, что в России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля.Президент подчеркнул, что африканские страны достигли значительных успехов в экономической и социальной областях, играют растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки. Он добавил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется многостороннее сотрудничество и продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы.

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2021

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россия, африканский союз, владимир путин, африка, в мире