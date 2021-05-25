Путин поздравил глав африканских стран с Днем Африки
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил глав государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки, отметив, что в России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент подчеркнул, что африканские страны достигли значительных успехов в экономической и социальной областях, играют растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки. Он добавил, что в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется многостороннее сотрудничество и продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы.
"В России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнерами, неизменно поддерживают их усилия, направленные на урегулирование локальных конфликтов, на противодействие терроризму, экстремизму, наркотрафику, эпидемическим заболеваниям и другим вызовам региональной и глобальной безопасности", - сказал Путин.