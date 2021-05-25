Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/posol-1733778856.html
Латвийский посол покинет Белоруссию по требованию МИД
Латвийский посол покинет Белоруссию по требованию МИД - РИА Новости, 25.05.2021
Латвийский посол покинет Белоруссию по требованию МИД
Посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис во вторник покинет территорию Белоруссии после соответствующего требования белорусского МИД, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:55
2021-05-25T12:18
задержание основателя telegram-канала nexta
латвия
минск
белоруссия
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733728823_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9eb566bb276459100615dd135aed50be.jpg
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис во вторник покинет территорию Белоруссии после соответствующего требования белорусского МИД, сообщили РИА Новости в латвийском посольстве.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов, а также оставить в столице Белоруссии одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием.В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
латвия
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Визит латвийского посла в МИД Белоруссии
Латвийского посла пригласили в МИД Белоруссии "в связи с оскорблением белорусского флага в Риге", ему заявлен решительный протест. Послу и другим сотрудникам латвийского диппредставительства предложили покинуть республику.
2021-05-25T10:55
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733728823_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a1dc7d54644b94d8af181cf3e229b889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, латвия, минск, белоруссия, в мире, политика

Латвийский посол покинет Белоруссию по требованию МИД

10:55 25.05.2021 (обновлено: 12:18 25.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис во вторник покинет территорию Белоруссии после соответствующего требования белорусского МИД, сообщили РИА Новости в латвийском посольстве.
"Посол сегодня покинет Беларусь", - сказал представитель посольства. Касаясь других сотрудников посольства, которым белорусское внешнеполитическое ведомство предписало покинуть республику, собеседник агентства отметил, что их отъезд произойдет в среду, как и потребовал МИД Белоруссии.
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов, а также оставить в столице Белоруссии одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием.
В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЛатвияМинскБелоруссияВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния