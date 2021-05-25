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Латвийский посол покинет Белоруссию по требованию МИД
Латвийский посол покинет Белоруссию по требованию МИД - РИА Новости, 25.05.2021
Латвийский посол покинет Белоруссию по требованию МИД
Посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис во вторник покинет территорию Белоруссии после соответствующего требования белорусского МИД, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:55
2021-05-25T10:55
2021-05-25T12:18
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис во вторник покинет территорию Белоруссии после соответствующего требования белорусского МИД, сообщили РИА Новости в латвийском посольстве.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов, а также оставить в столице Белоруссии одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием.В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
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Визит латвийского посла в МИД Белоруссии
Латвийского посла пригласили в МИД Белоруссии "в связи с оскорблением белорусского флага в Риге", ему заявлен решительный протест. Послу и другим сотрудникам латвийского диппредставительства предложили покинуть республику.
2021-05-25T10:55
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