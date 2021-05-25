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Липецкая область
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Липецкие аграрии посеяли пшеницы вдвое больше запланированного
Липецкие аграрии посеяли пшеницы вдвое больше запланированного - РИА Новости, 25.05.2021
Липецкие аграрии посеяли пшеницы вдвое больше запланированного
Аграрии Липецкой области в связи с пересевом части озимых зерновых и повышенным спросом на яровую пшеницу, засеяли этой культурой в два раза больше площадей,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:32
2021-05-25T12:32
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в связи с пересевом части озимых зерновых и повышенным спросом на яровую пшеницу, засеяли этой культурой в два раза больше площадей, чем было запланировано ранее, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, под яровую пшеницу отданы 271 тысяча гектаров из 553 тысяч гектаров общей пахоты, засеянной яровыми зерновыми и зернобобовыми. Активно ведется сев кукурузы на силос, сейчас ей занят 61% площадей, отведенных под эту культуру. Осталось засеять около 15% площадей под кукурузой на зерно. В четырех районах сеют гречиху. Под нее в текущем году запланировано 8 тысяч гектаров. Подсолнечник размещен почти на 182 тысячах гектаров, рапсом засеяно 58 тысяч, соей – более 53,5 тысячи или 70% от запланированных под эту культуру площадей. Всего под масляничные культуры в этом году отведено около 330 тысяч гектаров. При этом площади под рапсом и соей увеличатся на 7,5 и 20% по сравнению с прошлым годом.Сахарной свеклой занято уже более 108 тысяч гектаров. Всего в 2021 году в регионе под нее отведено 115 тысяч гектаров, это на 18% больше, чем в прошлом году. Также в регионе уже посажено около 4,4 тысячи гектаров картофеля и более 505 гектаров овощей открытого грунта.
https://ria.ru/20210524/spasateli-1733642237.html
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игорь артамонов, липецкая область, экономика

Липецкие аграрии посеяли пшеницы вдвое больше запланированного

12:32 25.05.2021
 
© РИА Новости / Глеб Котов / Перейти в фотобанкСев пшеницы в Ставрополе
Сев пшеницы в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Глеб Котов
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в связи с пересевом части озимых зерновых и повышенным спросом на яровую пшеницу, засеяли этой культурой в два раза больше площадей, чем было запланировано ранее, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, под яровую пшеницу отданы 271 тысяча гектаров из 553 тысяч гектаров общей пахоты, засеянной яровыми зерновыми и зернобобовыми. Активно ведется сев кукурузы на силос, сейчас ей занят 61% площадей, отведенных под эту культуру. Осталось засеять около 15% площадей под кукурузой на зерно. В четырех районах сеют гречиху. Под нее в текущем году запланировано 8 тысяч гектаров. Подсолнечник размещен почти на 182 тысячах гектаров, рапсом засеяно 58 тысяч, соей – более 53,5 тысячи или 70% от запланированных под эту культуру площадей. Всего под масляничные культуры в этом году отведено около 330 тысяч гектаров. При этом площади под рапсом и соей увеличатся на 7,5 и 20% по сравнению с прошлым годом.
Сахарной свеклой занято уже более 108 тысяч гектаров. Всего в 2021 году в регионе под нее отведено 115 тысяч гектаров, это на 18% больше, чем в прошлом году. Также в регионе уже посажено около 4,4 тысячи гектаров картофеля и более 505 гектаров овощей открытого грунта.
"Липецкие аграрии полностью обеспечивают продовольственную потребность региона. Не сомневаюсь, что высокие показатели будут достигнуты и в нынешнем году", – подчеркнул руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 13:47Липецкая область
Новые общественные спасательные посты откроются на липецких водоемах
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
 
 
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