https://ria.ru/20210525/posevnaya-1733796746.html

Липецкие аграрии посеяли пшеницы вдвое больше запланированного

Липецкие аграрии посеяли пшеницы вдвое больше запланированного - РИА Новости, 25.05.2021

Липецкие аграрии посеяли пшеницы вдвое больше запланированного

Аграрии Липецкой области в связи с пересевом части озимых зерновых и повышенным спросом на яровую пшеницу, засеяли этой культурой в два раза больше площадей,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:32

2021-05-25T12:32

2021-05-25T12:32

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в связи с пересевом части озимых зерновых и повышенным спросом на яровую пшеницу, засеяли этой культурой в два раза больше площадей, чем было запланировано ранее, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, под яровую пшеницу отданы 271 тысяча гектаров из 553 тысяч гектаров общей пахоты, засеянной яровыми зерновыми и зернобобовыми. Активно ведется сев кукурузы на силос, сейчас ей занят 61% площадей, отведенных под эту культуру. Осталось засеять около 15% площадей под кукурузой на зерно. В четырех районах сеют гречиху. Под нее в текущем году запланировано 8 тысяч гектаров. Подсолнечник размещен почти на 182 тысячах гектаров, рапсом засеяно 58 тысяч, соей – более 53,5 тысячи или 70% от запланированных под эту культуру площадей. Всего под масляничные культуры в этом году отведено около 330 тысяч гектаров. При этом площади под рапсом и соей увеличатся на 7,5 и 20% по сравнению с прошлым годом.Сахарной свеклой занято уже более 108 тысяч гектаров. Всего в 2021 году в регионе под нее отведено 115 тысяч гектаров, это на 18% больше, чем в прошлом году. Также в регионе уже посажено около 4,4 тысячи гектаров картофеля и более 505 гектаров овощей открытого грунта.

https://ria.ru/20210524/spasateli-1733642237.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, экономика