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Нижегородская область
https://ria.ru/20210525/portal-1733869098.html
Нижегородский сайт занял второе место среди баз пространственных данных
Нижегородский сайт занял второе место среди баз пространственных данных - РИА Новости, 25.05.2021
Нижегородский сайт занял второе место среди баз пространственных данных
Портал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) занял второе место среди открытых систем РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:51
2021-05-25T17:51
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Портал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) занял второе место среди открытых систем пространственных данных 18 крупнейших городов России, сообщает пресс-служба правительства региона.Исследование "Цифровизация российских городов: рейтинг открытых систем пространственных данных" провели специалисты Института экономики города."Портал ГИСОГД Нижегородской области появился в середине 2019 года и за короткий срок занял достойное место среди действующих систем пространственных данных. На сегодняшний день к ГИСОГД подключены 846 пользователей, в том числе 52 органа местного самоуправления и 10 органов исполнительной власти. Система оперирует 2 000 информационными слоями и 3 миллионами объектов, содержит актуальную, обновляемую информацию о текущей и планируемой градостроительной деятельности, реализации федеральных проектов, региональных инвестиционных программ и нацпроектов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Кроме разделов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в ГИСОГД создаются специализированные разделы для учета лесного фонда, сельскохозяйственных угодий, полигонов ТБО, муниципального и государственного имущества, рекламных конструкций, уборочных территорий в соответствии с потребностями подключенных органов муниципальной и региональной власти. Также там размещаются аналитические материалы о доступности и наполняемости школ, детских садов, реализации национальных проектов.Подчеркивается, что за 2020-2021 годы портал посетили более 70 тысяч раз."Портал ГИСОГД служит помощником для подготовки и согласования многих градостроительных документов - таких, как градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство. Благодаря размещенной на портале информации потенциальные инвесторы могут получить ответ на многие вопросы, не обращаясь при этом в орган местного самоуправления. В конечном итоге это существенно экономит время и жителям, и предпринимателям и положительно влияет на инвестиционный климат в нашем регионе", - отметил Никитин.Глава региона сообщил, что в этом году планируется расширить функционал портала ГИСОГД и добавить публикацию файлов градостроительных документов - например, нормативов градостроительного проектирования, а также запустить справочный сервис по автоматическому формированию комплексных градостроительных требований и ограничений на выбранный земельный участок.
https://ria.ru/20210525/dobrorubli-1733776923.html
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россия, глеб никитин, нижегородская область

Нижегородский сайт занял второе место среди баз пространственных данных

17:51 25.05.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦентр Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Портал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) занял второе место среди открытых систем пространственных данных 18 крупнейших городов России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Исследование "Цифровизация российских городов: рейтинг открытых систем пространственных данных" провели специалисты Института экономики города.
"Портал ГИСОГД Нижегородской области появился в середине 2019 года и за короткий срок занял достойное место среди действующих систем пространственных данных. На сегодняшний день к ГИСОГД подключены 846 пользователей, в том числе 52 органа местного самоуправления и 10 органов исполнительной власти. Система оперирует 2 000 информационными слоями и 3 миллионами объектов, содержит актуальную, обновляемую информацию о текущей и планируемой градостроительной деятельности, реализации федеральных проектов, региональных инвестиционных программ и нацпроектов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Кроме разделов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в ГИСОГД создаются специализированные разделы для учета лесного фонда, сельскохозяйственных угодий, полигонов ТБО, муниципального и государственного имущества, рекламных конструкций, уборочных территорий в соответствии с потребностями подключенных органов муниципальной и региональной власти. Также там размещаются аналитические материалы о доступности и наполняемости школ, детских садов, реализации национальных проектов.
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Подчеркивается, что за 2020-2021 годы портал посетили более 70 тысяч раз.
"Портал ГИСОГД служит помощником для подготовки и согласования многих градостроительных документов - таких, как градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство. Благодаря размещенной на портале информации потенциальные инвесторы могут получить ответ на многие вопросы, не обращаясь при этом в орган местного самоуправления. В конечном итоге это существенно экономит время и жителям, и предпринимателям и положительно влияет на инвестиционный климат в нашем регионе", - отметил Никитин.
Глава региона сообщил, что в этом году планируется расширить функционал портала ГИСОГД и добавить публикацию файлов градостроительных документов - например, нормативов градостроительного проектирования, а также запустить справочный сервис по автоматическому формированию комплексных градостроительных требований и ограничений на выбранный земельный участок.
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