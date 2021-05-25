https://ria.ru/20210525/polet-1733796160.html

Испанская авиакомпания Iberia отказалась от полетов над Белоруссией

Испанская авиакомпания Iberia отказалась от полетов над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021

Испанская авиакомпания Iberia отказалась от полетов над Белоруссией

Испанская авиакомпания Iberia приняла решение не летать над воздушным пространством Белоруссии, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:31

2021-05-25T12:31

2021-05-25T12:31

ryanair

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МАДРИД, 25 мая – РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia приняла решение не летать над воздушным пространством Белоруссии, сообщили РИА Новости в авиакомпании."Мы убрали полеты над Белоруссией из наших планов полетов. Сегодня нам сообщили об этом решении, однако Iberia фактически не летает над Белоруссией – только один раз в неделю чартер до Китая", - пояснила представитель пресс-службы авиакомпании.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210525/polety-1733788408.html

https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733782931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, белоруссия, вильнюс, сша, в мире