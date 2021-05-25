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Испанская авиакомпания Iberia отказалась от полетов над Белоруссией
Испанская авиакомпания Iberia отказалась от полетов над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021
Испанская авиакомпания Iberia отказалась от полетов над Белоруссией
Испанская авиакомпания Iberia приняла решение не летать над воздушным пространством Белоруссии, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:31
2021-05-25T12:31
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сша
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МАДРИД, 25 мая – РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia приняла решение не летать над воздушным пространством Белоруссии, сообщили РИА Новости в авиакомпании."Мы убрали полеты над Белоруссией из наших планов полетов. Сегодня нам сообщили об этом решении, однако Iberia фактически не летает над Белоруссией – только один раз в неделю чартер до Китая", - пояснила представитель пресс-службы авиакомпании.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210525/polety-1733788408.html
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ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, белоруссия, вильнюс, сша, в мире

Испанская авиакомпания Iberia отказалась от полетов над Белоруссией

12:31 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МАДРИД, 25 мая – РИА Новости. Испанская авиакомпания Iberia приняла решение не летать над воздушным пространством Белоруссии, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"Мы убрали полеты над Белоруссией из наших планов полетов. Сегодня нам сообщили об этом решении, однако Iberia фактически не летает над Белоруссией – только один раз в неделю чартер до Китая", - пояснила представитель пресс-службы авиакомпании.
Самолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Польская авиакомпания LOT отказалась от полетов над Белоруссией
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
 
RyanairЭдвард СноуденЭво МоралесБелоруссияВильнюсСШАВ мире
 
 
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