https://ria.ru/20210525/parad-1733799553.html

Жириновский предложил переносить парад Победы из-за плохой погоды

Жириновский предложил переносить парад Победы из-за плохой погоды - РИА Новости, 25.05.2021

Жириновский предложил переносить парад Победы из-за плохой погоды

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переносить праздничные мероприятия ввиду плохой погоды на другие даты, когда будет тепло и комфортно, в том числе и... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:38

2021-05-25T12:38

2021-05-25T12:38

парад победы

лдпр

владимир жириновский

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731616646_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_b74757450e822ba990284598e9402ed9.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переносить праздничные мероприятия ввиду плохой погоды на другие даты, когда будет тепло и комфортно, в том числе и парад 9 мая, если на улице холодно."Посмотрите на погоду: 9 мая - страшный холод. Жалко участников войны - 90-95 лет, они, конечно, заболеют многие. Я плед на себя одел, какой-то дождевик, что-то еще. Можно же было прогноз узнать, что 10 мая тоже выходной... и 10 мая провести праздничные мероприятия, и все, был солнечный день, тепло, хорошо", - сказал Жириновский журналистам.Он также отметил, что последний звонок - 21 мая - в Москве пришелся на неблагоприятную погоду. "Отвратительная погода, 22 - суббота - отличная погода. Узнайте прогноз, ведь дети идут!" - отметил лидер ЛДПР.

https://ria.ru/20210512/oruzhie-1732026707.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парад победы, лдпр, владимир жириновский, москва, общество