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Жириновский предложил переносить парад Победы из-за плохой погоды
Жириновский предложил переносить парад Победы из-за плохой погоды - РИА Новости, 25.05.2021
Жириновский предложил переносить парад Победы из-за плохой погоды
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переносить праздничные мероприятия ввиду плохой погоды на другие даты, когда будет тепло и комфортно, в том числе и... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:38
2021-05-25T12:38
парад победы
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переносить праздничные мероприятия ввиду плохой погоды на другие даты, когда будет тепло и комфортно, в том числе и парад 9 мая, если на улице холодно."Посмотрите на погоду: 9 мая - страшный холод. Жалко участников войны - 90-95 лет, они, конечно, заболеют многие. Я плед на себя одел, какой-то дождевик, что-то еще. Можно же было прогноз узнать, что 10 мая тоже выходной... и 10 мая провести праздничные мероприятия, и все, был солнечный день, тепло, хорошо", - сказал Жириновский журналистам.Он также отметил, что последний звонок - 21 мая - в Москве пришелся на неблагоприятную погоду. "Отвратительная погода, 22 - суббота - отличная погода. Узнайте прогноз, ведь дети идут!" - отметил лидер ЛДПР.
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парад победы, лдпр, владимир жириновский, москва, общество

Жириновский предложил переносить парад Победы из-за плохой погоды

12:38 25.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевые машины пехоты БМП-3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Боевые машины пехоты БМП-3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переносить праздничные мероприятия ввиду плохой погоды на другие даты, когда будет тепло и комфортно, в том числе и парад 9 мая, если на улице холодно.
"Посмотрите на погоду: 9 мая - страшный холод. Жалко участников войны - 90-95 лет, они, конечно, заболеют многие. Я плед на себя одел, какой-то дождевик, что-то еще. Можно же было прогноз узнать, что 10 мая тоже выходной... и 10 мая провести праздничные мероприятия, и все, был солнечный день, тепло, хорошо", - сказал Жириновский журналистам.
Он также отметил, что последний звонок - 21 мая - в Москве пришелся на неблагоприятную погоду. "Отвратительная погода, 22 - суббота - отличная погода. Узнайте прогноз, ведь дети идут!" - отметил лидер ЛДПР.
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Парад ПобедыЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
 
 
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