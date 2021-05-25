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Мэр Нижневартовска подал в отставку из-за проверки
Мэр Нижневартовска подал в отставку из-за проверки - РИА Новости, 25.05.2021
Мэр Нижневартовска подал в отставку из-за проверки
Мэр Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Василий Тихонов заявил, что покидает пост из-за того, что в отношении него началась проверка "по... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:11
2021-05-25T10:38
нижневартовск
политика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Мэр Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Василий Тихонов заявил, что покидает пост из-за того, что в отношении него началась проверка "по обстоятельствам, которые несовместимы со статусом главы города". Об этом он написал в Instagram.Суть проверки он раскрывать не стал, отметив только, что она не позволяет ему сосредоточиться на работе. Тихонов добавил, что уже обратился к губернатору ХМАО Наталье Комаровой и та согласовала решение. "В соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре", — заключил мэр.До этого времени исполнять обязанности главы города будет заместитель руководителя муниципалитета по экономике и финансам Дмитрий Кощенко, сообщили РИА Новости в горадминистрации.Тихонов возглавил Нижневартовск осенью 2016 года, в нынешнем году его полномочия истекают. В городской администрации он трудился с 1999 года, до этого около 20 лет проработал в органах внутренних дел.
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нижневартовск, политика

Мэр Нижневартовска подал в отставку из-за проверки

09:11 25.05.2021 (обновлено: 10:38 25.05.2021)
 
© Фото : @nvtihonovvasily/InstagramМэр Нижневартовска Василий Тихонов
Мэр Нижневартовска Василий Тихонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : @nvtihonovvasily/Instagram
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая — РИА Новости. Мэр Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Василий Тихонов заявил, что покидает пост из-за того, что в отношении него началась проверка "по обстоятельствам, которые несовместимы со статусом главы города". Об этом он написал в Instagram.

"Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия", — заявил Тихонов.

Суть проверки он раскрывать не стал, отметив только, что она не позволяет ему сосредоточиться на работе. Тихонов добавил, что уже обратился к губернатору ХМАО Наталье Комаровой и та согласовала решение.
"В соответствии с уставом глава будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре", — заключил мэр.
До этого времени исполнять обязанности главы города будет заместитель руководителя муниципалитета по экономике и финансам Дмитрий Кощенко, сообщили РИА Новости в горадминистрации.
Тихонов возглавил Нижневартовск осенью 2016 года, в нынешнем году его полномочия истекают. В городской администрации он трудился с 1999 года, до этого около 20 лет проработал в органах внутренних дел.
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