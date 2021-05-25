https://ria.ru/20210525/neboskreb-1733890763.html

"Газпром" предложил построить в Петербурге "Лахта Центр 2"

"Газпром" предложил построить в Петербурге "Лахта Центр 2" - РИА Новости, 26.05.2021

"Газпром" предложил построить в Петербурге "Лахта Центр 2"

"Газпром" предложил построить в Санкт-Петербурге "Лахта Центр 2", который станет вторым по высоте небоскребом в мире. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-25T20:01

2021-05-25T20:01

2021-05-26T00:02

россия

лахта центр

финский залив

газпром

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Газпром" предложил построить в Санкт-Петербурге "Лахта Центр 2", который станет вторым по высоте небоскребом в мире.Компания вышла с этой инициативой на заседании межведомственного совета по сотрудничеству между Петербургом и "Газпромом".В "Газпроме" подчеркнули, что идею планируется реализовать на принципах проектного финансирования, расходы на строительство не будут включать в инвестиционную программу корпорации. Строить небоскреб будет компания специального назначения, не аффилированная с "Газпромом".Для проекта уже разработали "дорожную карту", газовая компания предоставит участок под строительство.По словам архитектора "Лахта Центра 2" Тони Кеттла, предлагается построить спиральную башню высотой 703 метра.Как пояснил глава "Газпрома" Алексей Миллер, эта цифра "очень-очень символична", она отсылает к году основания "великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером".Сейчас самое высокое здание в мире — небоскреб "Бурж-Халифа" (828 метров) в ОАЭ. Высота первого "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге — 462 метра.

https://realty.ria.ru/20210319/park-1601992877.html

https://ria.ru/20210520/shenchzhen-1733074909.html

россия

финский залив

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Архитектурная концепция от "Газпрома" Высота нового небоскреба составит 703 метра. "Газпром" представил новую архитектурную композицию, которая появится в Санкт-Петербурге. 2021-05-25T20:01 true PT0M59S

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россия, лахта центр, финский залив, газпром, санкт-петербург, общество