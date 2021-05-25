https://ria.ru/20210525/napadenie-1733761387.html

Красноярского педиатра избили из-за критики "псевдоврачей"

Красноярского педиатра избили из-за критики "псевдоврачей" - РИА Новости, 25.05.2021

Красноярского педиатра избили из-за критики "псевдоврачей"

Красноярский врач Владимир Чикунов заявил, что на него напали на приеме из-за его позиции относительно неквалифицированных блогеров, оказывающих медицинские... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T08:42

2021-05-25T08:42

2021-05-25T08:42

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Красноярский врач Владимир Чикунов заявил, что на него напали на приеме из-за его позиции относительно неквалифицированных блогеров, оказывающих медицинские консультации."Во время приема в Университетской клинике… на меня было совершено нападение, в результате которого мне нанесли несколько ударов в грудь, лицо (разбита губа), повреждена рука. Нападение сопровождалось нецензурной бранью в мой адрес, при свидетелях угрожают меня убить. В полиции находится мое заявление, данный факт зафиксирован", - написал он в Instagram.Чикунов отметил, что причиной данного инцидента считает свою позицию относительно "псевдоврачей" без медобразования, которые назначают для лечения несертифицированные добавки в токсичных дозах, проводят "психотерапевтические консультации".В пресс-службе полиции Красноярска сообщили, что поступило заявление от жителя краевого центра 1981 года рождения о том, что ранее незнакомый мужчина причинил ему телесные повреждения."По данному факту возбуждено административное производство по ст. 6.1.1 КоАП (побои). Пострадавшему выдано направление на прохождение медицинского освидетельствования для установления степени тяжести причиненных повреждений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210524/soobschestvo-1733641767.html

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красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия