Кинг-Конг жив: обитатели зоопарка исследуют "Крым в миниатюре"
В парке миниатюр есть собственный небольшой зоопарк, где живут самые разные животные — от леопардов и сервалов до коз и курочек.
В парке миниатюр есть собственный небольшой зоопарк, где живут самые разные животные — от леопардов и сервалов до коз и курочек.
Если вы еще не знакомы битуронгами, можете здесь поближе узнать этих милых созданий, похожих на енотов.
Если вы еще не знакомы битуронгами, можете здесь поближе узнать этих милых созданий, похожих на енотов.
Несколько лет назад в Бахчисарайском зоопарке появились шустрые и сообразительные гиббоны.
Несколько лет назад в Бахчисарайском зоопарке появились шустрые и сообразительные гиббоны.
В зоопарке обитает целое семейство енотов-полоскунов. Глядя на устрашающего великана с фотографии, ни за что не скажешь, что это юркое животное размером меньше полуметра.
В зоопарке обитает целое семейство енотов-полоскунов. Глядя на устрашающего великана с фотографии, ни за что не скажешь, что это юркое животное размером меньше полуметра.
Гиббоны не зря считаются одними из самых умных обезьян. Этот, например, придерживает самолет, чтобы все опаздывающие успели на рейс.
Гиббоны не зря считаются одними из самых умных обезьян. Этот, например, придерживает самолет, чтобы все опаздывающие успели на рейс.
Интересно, о чем думал очаровашка бинтуронг, устроивший настоящий хаос на вокзале?
Интересно, о чем думал очаровашка бинтуронг, устроивший настоящий хаос на вокзале?