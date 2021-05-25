https://ria.ru/20210525/miniatyury-1733774099.html

Кинг-Конг жив: обитатели зоопарка исследуют "Крым в миниатюре"

Кинг-Конг жив: обитатели зоопарка исследуют "Крым в миниатюре" - РИА Новости, 25.05.2021

Кинг-Конг жив: обитатели зоопарка исследуют "Крым в миниатюре"

Живописный бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони", где собраны копии всех главных достопримечательностей полуострова, очень любят туристы. Но... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:58

2021-05-25T12:58

2021-05-25T17:19

еноты

обезьяны

бахчисарай (крым)

животные

фото

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Живописный бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони", где собраны копии всех главных достопримечательностей полуострова, очень любят туристы. Но оказывается, не только они. Необычные ценители архитектуры — в фотоленте Ria.ru.

бахчисарай (крым)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еноты, обезьяны, бахчисарай (крым), животные, фото, фото