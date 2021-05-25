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Кинг-Конг жив: обитатели зоопарка исследуют "Крым в миниатюре"
Кинг-Конг жив: обитатели зоопарка исследуют "Крым в миниатюре" - РИА Новости, 25.05.2021
Кинг-Конг жив: обитатели зоопарка исследуют "Крым в миниатюре"
Живописный бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони", где собраны копии всех главных достопримечательностей полуострова, очень любят туристы. Но... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:58
2021-05-25T17:19
еноты
обезьяны
бахчисарай (крым)
животные
фото
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Живописный бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони", где собраны копии всех главных достопримечательностей полуострова, очень любят туристы. Но оказывается, не только они. Необычные ценители архитектуры — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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еноты, обезьяны, бахчисарай (крым), животные, фото, фото

Кинг-Конг жив: обитатели зоопарка исследуют "Крым в миниатюре"

12:58 25.05.2021 (обновлено: 17:19 25.05.2021)
 
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Живописный бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони", где собраны копии всех главных достопримечательностей полуострова, очень любят туристы. Но оказывается, не только они. Необычные ценители архитектуры — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Alexey Pavlishak

В парке миниатюр есть собственный небольшой зоопарк, где живут самые разные животные — от леопардов и сервалов до коз и курочек.

Гиббон гуляет среди моделей автомобилей в парке миниатюр в Бахчисарае, Крым
1 из 6

В парке миниатюр есть собственный небольшой зоопарк, где живут самые разные животные — от леопардов и сервалов до коз и курочек.

© REUTERS / Alexey Pavlishak
© REUTERS / Alexey Pavlishak

Если вы еще не знакомы битуронгами, можете здесь поближе узнать этих милых созданий, похожих на енотов.

Бинтуронг в парке миниатюр в Бахчисарае, Крым
2 из 6

Если вы еще не знакомы битуронгами, можете здесь поближе узнать этих милых созданий, похожих на енотов.

© REUTERS / Alexey Pavlishak
© REUTERS / Alexey Pavlishak

Несколько лет назад в Бахчисарайском зоопарке появились шустрые и сообразительные гиббоны.

Гиббон в парке миниатюр в Бахчисарае, Крым
3 из 6

Несколько лет назад в Бахчисарайском зоопарке появились шустрые и сообразительные гиббоны.

© REUTERS / Alexey Pavlishak
© REUTERS / Alexey Pavlishak

В зоопарке обитает целое семейство енотов-полоскунов. Глядя на устрашающего великана с фотографии, ни за что не скажешь, что это юркое животное размером меньше полуметра.

Енот в парке миниатюр в Бахчисарае, Крым
4 из 6

В зоопарке обитает целое семейство енотов-полоскунов. Глядя на устрашающего великана с фотографии, ни за что не скажешь, что это юркое животное размером меньше полуметра.

© REUTERS / Alexey Pavlishak
© REUTERS / Alexey Pavlishak

Гиббоны не зря считаются одними из самых умных обезьян. Этот, например, придерживает самолет, чтобы все опаздывающие успели на рейс.

Гиббон рядом с моделью самолета в парке миниатюр в Бахчисарае, Крым
5 из 6

Гиббоны не зря считаются одними из самых умных обезьян. Этот, например, придерживает самолет, чтобы все опаздывающие успели на рейс.

© REUTERS / Alexey Pavlishak
© REUTERS / Alexey Pavlishak

Интересно, о чем думал очаровашка бинтуронг, устроивший настоящий хаос на вокзале?

Бинтуронг в парке миниатюр в Бахчисарае, Крым
6 из 6

Интересно, о чем думал очаровашка бинтуронг, устроивший настоящий хаос на вокзале?

© REUTERS / Alexey Pavlishak
 
енотыОбезьяныБахчисарай (Крым)ЖивотныеФото
 
 
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