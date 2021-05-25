https://ria.ru/20210525/lokdaun-1733858796.html
Правительство Британии возродило практику местных локдаунов
Правительство Британии возродило практику местных локдаунов - РИА Новости, 25.05.2021
Правительство Британии возродило практику местных локдаунов
Правительство Великобритании возродило практику введения своего рода локальных локдаунов, объявив нежелательными поездки в районы, в которых индийский штамм... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:17
2021-05-25T17:17
2021-05-25T17:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании возродило практику введения своего рода локальных локдаунов, объявив нежелательными поездки в районы, в которых индийский штамм коронавируса распространяется с наибольшей скоростью."В перечисленных районах вы должны по возможности встречаться с другими людьми на улице, а не в помещениях; держать дистанцию в два метра с людьми, с которыми не живете вместе (если только вы не создали с ними "пузырь поддержки"), в том числе, с родственниками и друзьями, с которыми не живете вместе; избегать поездок в эти районы и поездок за их пределы, если это не продиктовано необходимостью, например рабочей (если вы не можете работать из дома) или образовательной", - говорится на сайте правительства.В число попавших в печальный список мест вошли города Лестер, Бедфорд, Блэкберн, Болтон, Бернли, округа Кирклис и Северный Тайнсайд, а также район на западе Лондона Ханслоу, в котором проживают много выходцев из Индии.Местные власти выразили возмущение в связи с новой рекомендацией правительства, обвинив центральные власти в том, что те приняли решение в одностороннем порядке. Объяснений от правительства требует и оппозиция.Между тем, еще на прошлой неделе министр здравоохранения Мэтт Хэнкок не исключил, что местные локдауны могут понадобиться.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак.
Правительство Великобритании
возродило практику введения своего рода локальных локдаунов, объявив нежелательными поездки в районы, в которых индийский штамм коронавируса распространяется с наибольшей скоростью.
"В перечисленных районах вы должны по возможности встречаться с другими людьми на улице, а не в помещениях; держать дистанцию в два метра с людьми, с которыми не живете вместе (если только вы не создали с ними "пузырь поддержки"), в том числе, с родственниками и друзьями, с которыми не живете вместе; избегать поездок в эти районы и поездок за их пределы, если это не продиктовано необходимостью, например рабочей (если вы не можете работать из дома) или образовательной", - говорится на сайте правительства.
В число попавших в печальный список мест вошли города Лестер, Бедфорд, Блэкберн, Болтон, Бернли, округа Кирклис и Северный Тайнсайд, а также район на западе Лондона Ханслоу, в котором проживают много выходцев из Индии.
Местные власти выразили возмущение в связи с новой рекомендацией правительства, обвинив центральные власти в том, что те приняли решение в одностороннем порядке. Объяснений от правительства требует и оппозиция.
Между тем, еще на прошлой неделе министр здравоохранения Мэтт Хэнкок не исключил, что местные локдауны могут понадобиться.