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Круглый стол ЭИСИ о летнем отдыхе
Круглый стол ЭИСИ о летнем отдыхе - РИА Новости, 25.05.2021
Круглый стол ЭИСИ о летнем отдыхе
27 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Летний отдых – 2021: предложения губернаторов новой волны".
2021-05-25T14:53
2021-05-25T17:05
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Задать вопросУчастники:- губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС;- губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ;- заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена ЛЫСЕНКОВА; - член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта "Село. Территория развития" Юлия ОГЛОБЛИНА;- путешественник, блогер Богдан БУЛЫЧЕВ. Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию был сделан акцент на приоритете здоровья нации, особенно детей. Для этого необходимо сделать отдых в России максимально доступным и привлекательным. Были предложены меры поддержки внутреннего туризма, в том числе продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года, возвращение половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь, субсидирование отдыха студентов. Такая масштабная федеральная поддержка внутреннего туризма требует тщательной проработки в регионах.Опыт майских праздников показал, что отдыхающие все чаще выбирают новые форматы. Помимо традиционного пляжного отдыха, популярен событийный, промышленный, аграрный, северный туризм. В преддверии летнего туристического сезона губернаторы расскажут о необычных предложениях для туристов, планах по организации детского и молодежного отдыха и лучших управленческих практиках в этой отрасли.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ о летнем отдыхе

14:53 25.05.2021 (обновлено: 17:05 25.05.2021)
 
Читать ria.ru в
27 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Летний отдых – 2021: предложения губернаторов новой волны".
Задать вопрос

Участники:
- губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС;
- губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена ЛЫСЕНКОВА;
- член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта "Село. Территория развития" Юлия ОГЛОБЛИНА;
- путешественник, блогер Богдан БУЛЫЧЕВ.

Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.

В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию был сделан акцент на приоритете здоровья нации, особенно детей. Для этого необходимо сделать отдых в России максимально доступным и привлекательным. Были предложены меры поддержки внутреннего туризма, в том числе продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года, возвращение половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь, субсидирование отдыха студентов. Такая масштабная федеральная поддержка внутреннего туризма требует тщательной проработки в регионах.
Опыт майских праздников показал, что отдыхающие все чаще выбирают новые форматы. Помимо традиционного пляжного отдыха, популярен событийный, промышленный, аграрный, северный туризм. В преддверии летнего туристического сезона губернаторы расскажут о необычных предложениях для туристов, планах по организации детского и молодежного отдыха и лучших управленческих практиках в этой отрасли.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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