Круглый стол ЭИСИ о летнем отдыхе
14:53 25.05.2021 (обновлено: 17:05 25.05.2021)
27 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Летний отдых – 2021: предложения губернаторов новой волны".
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Участники:
- губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС;
- губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена ЛЫСЕНКОВА;
- член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта "Село. Территория развития" Юлия ОГЛОБЛИНА;
- путешественник, блогер Богдан БУЛЫЧЕВ.
Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию был сделан акцент на приоритете здоровья нации, особенно детей. Для этого необходимо сделать отдых в России максимально доступным и привлекательным. Были предложены меры поддержки внутреннего туризма, в том числе продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года, возвращение половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь, субсидирование отдыха студентов. Такая масштабная федеральная поддержка внутреннего туризма требует тщательной проработки в регионах.
Опыт майских праздников показал, что отдыхающие все чаще выбирают новые форматы. Помимо традиционного пляжного отдыха, популярен событийный, промышленный, аграрный, северный туризм. В преддверии летнего туристического сезона губернаторы расскажут о необычных предложениях для туристов, планах по организации детского и молодежного отдыха и лучших управленческих практиках в этой отрасли.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС;
- губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена ЛЫСЕНКОВА;
- член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта "Село. Территория развития" Юлия ОГЛОБЛИНА;
- путешественник, блогер Богдан БУЛЫЧЕВ.
Модератор – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию был сделан акцент на приоритете здоровья нации, особенно детей. Для этого необходимо сделать отдых в России максимально доступным и привлекательным. Были предложены меры поддержки внутреннего туризма, в том числе продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года, возвращение половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь, субсидирование отдыха студентов. Такая масштабная федеральная поддержка внутреннего туризма требует тщательной проработки в регионах.
Опыт майских праздников показал, что отдыхающие все чаще выбирают новые форматы. Помимо традиционного пляжного отдыха, популярен событийный, промышленный, аграрный, северный туризм. В преддверии летнего туристического сезона губернаторы расскажут о необычных предложениях для туристов, планах по организации детского и молодежного отдыха и лучших управленческих практиках в этой отрасли.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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