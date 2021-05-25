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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210525/kurs-1733822997.html
Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек - РИА Новости, 25.05.2021
Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,68 копейки - до 89,9545 рубля, курс доллара снизился на 13,03 копейки, до 73,3963... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T14:25
2021-05-25T14:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,68 копейки - до 89,9545 рубля, курс доллара снизился на 13,03 копейки, до 73,3963 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 4,84 копейки, составив 80,8475 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек

14:25 25.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,68 копейки - до 89,9545 рубля, курс доллара снизился на 13,03 копейки, до 73,3963 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 4,84 копейки, составив 80,8475 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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