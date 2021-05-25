https://ria.ru/20210525/kurs-1733822997.html

Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек - РИА Новости, 25.05.2021

Официальный курс евро на среду вырос на 27 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,68 копейки - до 89,9545 рубля, курс доллара снизился на 13,03 копейки, до 73,3963... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:25

2021-05-25T14:25

2021-05-25T14:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,68 копейки - до 89,9545 рубля, курс доллара снизился на 13,03 копейки, до 73,3963 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 4,84 копейки, составив 80,8475 рубля.

https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика