https://ria.ru/20210525/krestnyy_khod-1733862939.html

Волжский Крестный ход пройдет с 29 мая по 8 июня

Волжский Крестный ход пройдет с 29 мая по 8 июня - РИА Новости, 25.05.2021

Волжский Крестный ход пройдет с 29 мая по 8 июня

В Тверской области в субботу, 29 мая, стартует XXII Волжский Крестный ход, который в этом году посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:31

2021-05-25T17:31

2021-05-25T17:31

тверская область

игорь руденя

волжский

кимры

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ТВЕРЬ, 25 мая – РИА Новости. В Тверской области в субботу, 29 мая, стартует XXII Волжский Крестный ход, который в этом году посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, сообщает пресс-служба областного правительства. Крестный ход по традиции начнется от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Губернатор области Игорь Руденя назвал Волжский крестный ход знаком преемственности поколений жителей Верхневолжья Волжский крестный ход продлится до 8 июня. За это время он пройдет по городам и районам вдоль реки Волги – Осташкову, Селижарово, Ржеву, Зубцову, Старице, Твери, Калининскому и Конаковскому районам, Кимрам и Кашину. Завершится крестный ход в Калязине, где пройдет межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки "Пробуждение души". В пресс-службе напомнили, что история Волжского крестного хода берет начало в 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался крестный ход по водам трех рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник. В 2017 году исток Волги освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки Волжский Крестный ход не проводился.

https://ria.ru/20210525/konkurs-1733788572.html

волжский

кимры

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игорь руденя, волжский, кимры