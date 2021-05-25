Волжский Крестный ход пройдет с 29 мая по 8 июня
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области Волжский Крестный ход
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 25 мая – РИА Новости. В Тверской области в субботу, 29 мая, стартует XXII Волжский Крестный ход, который в этом году посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, сообщает пресс-служба областного правительства.
Крестный ход по традиции начнется от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского городского округа.
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области Волжский Крестный ход
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
Волжский Крестный ход
Губернатор области Игорь Руденя назвал Волжский крестный ход знаком преемственности поколений жителей Верхневолжья
"Волжский Крестный ход – важное, знаменательное событие. Освящение истока Волги – это традиции нашей истории, нашей культуры. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа", - сказала глава региона.
Волжский крестный ход продлится до 8 июня. За это время он пройдет по городам и районам вдоль реки Волги – Осташкову, Селижарово, Ржеву, Зубцову, Старице, Твери, Калининскому и Конаковскому районам, Кимрам и Кашину. Завершится крестный ход в Калязине, где пройдет межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки "Пробуждение души".
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области Волжский Крестный ход
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
Волжский Крестный ход
В пресс-службе напомнили, что история Волжского крестного хода берет начало в 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался крестный ход по водам трех рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского Крестного хода были объединены в один праздник. В 2017 году исток Волги освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки Волжский Крестный ход не проводился.