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https://ria.ru/20210525/koyki-1733833170.html
В Петербурге опровергли сообщения о нехватке коек для больных COVID-19
В Петербурге опровергли сообщения о нехватке коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021
В Петербурге опровергли сообщения о нехватке коек для больных COVID-19
Власти Санкт-Петербурга пока не планируют разворачивать дополнительные койки во временном госпитале "Ленэкспо", в городе на сегодняшний день свободно 15,7% коек РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:13
2021-05-25T15:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга пока не планируют разворачивать дополнительные койки во временном госпитале "Ленэкспо", в городе на сегодняшний день свободно 15,7% коек для пациентов с коронавиурсом, сообщили журналистам в городском комитете по здравоохранению.Ранее интернет-издание "Фонтанка.Ру" сообщило, что временный госпиталь для пациентов с коронавиурсом в "Ленэкспо", вновь открытый на прошлой неделе, якобы оказался полностью заполнен."В "Ленэкспо" заняты 89 коек, из них три реанимационных. Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно… Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки", - сообщили в комитете по здравоохранению.Там отметили, что на сегодняшний день в Петербурге свободно 15,7% коек для пациентов с коронавирусом.Ранее сообщалось, что 21 мая временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге в связи с ростом заболеваемости возобновил прием пациентов с коронавирусом. В пятом павильоне для среднетяжелых и тяжелых больных открылось отделение на 90 коек и семь коек реанимации. При необходимости количество может быть увеличено до 295 коек.Временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге был развернут в апреле 2020 года, первых пациентов с коронавирусом госпиталь принял в начале мая. В середине июля работа госпиталя была приостановлена. В октябре 2020 года временный госпиталь в "Ленэкспо" вновь начал прием пациентов, в феврале 2021 года - прекратил работу в связи со снижением числа заболевших.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733238282.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге опровергли сообщения о нехватке коек для больных COVID-19

15:13 25.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале Ленэкспо в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга пока не планируют разворачивать дополнительные койки во временном госпитале "Ленэкспо", в городе на сегодняшний день свободно 15,7% коек для пациентов с коронавиурсом, сообщили журналистам в городском комитете по здравоохранению.
Ранее интернет-издание "Фонтанка.Ру" сообщило, что временный госпиталь для пациентов с коронавиурсом в "Ленэкспо", вновь открытый на прошлой неделе, якобы оказался полностью заполнен.
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"В "Ленэкспо" заняты 89 коек, из них три реанимационных. Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно… Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки", - сообщили в комитете по здравоохранению.
Там отметили, что на сегодняшний день в Петербурге свободно 15,7% коек для пациентов с коронавирусом.
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Ранее сообщалось, что 21 мая временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге в связи с ростом заболеваемости возобновил прием пациентов с коронавирусом. В пятом павильоне для среднетяжелых и тяжелых больных открылось отделение на 90 коек и семь коек реанимации. При необходимости количество может быть увеличено до 295 коек.
Временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Петербурге был развернут в апреле 2020 года, первых пациентов с коронавирусом госпиталь принял в начале мая. В середине июля работа госпиталя была приостановлена. В октябре 2020 года временный госпиталь в "Ленэкспо" вновь начал прием пациентов, в феврале 2021 года - прекратил работу в связи со снижением числа заболевших.
 
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