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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210525/koronavirus-1733782079.html
В России за сутки 8743 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8743 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 25.05.2021
В России за сутки 8743 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 8743 человека после COVID-19, за все время - 4 632 955, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:17
2021-05-25T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8743 человека после COVID-19, за все время - 4 632 955, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 2208, Санкт-Петербурге - 1266, Подмосковье - 594.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 8743 человека выздоровели от COVID-19

11:17 25.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8743 человека после COVID-19, за все время - 4 632 955, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 8743 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 632 955", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 2208, Санкт-Петербурге - 1266, Подмосковье - 594.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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