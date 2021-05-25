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Тверская область
https://ria.ru/20210525/konkurs-1733788572.html
Руденя: семь тверских городов участвуют в конкурсе по благоустройству
Руденя: семь тверских городов участвуют в конкурсе по благоустройству - РИА Новости, 25.05.2021
Руденя: семь тверских городов участвуют в конкурсе по благоустройству
Семь городов Тверской области в этом году примут участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:53
2021-05-25T11:53
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 25 мая – РИА Новости. Семь городов Тверской области в этом году примут участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба регионального правительства.Серди конкурсантов - Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Кувшиново, Ржев, Торжок, Удомля. "Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учетом особенностей наших территорий", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании по реализации проектов благоустройства. Глава региона отметил одну из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья. В пресс-службе пояснили, что общий объем федеральной поддержки в случае победы всех проектов на конкурсе составит 440 миллионов рублей. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов, а также из внебюджетных источников. Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили десять проектов.
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игорь руденя

Руденя: семь тверских городов участвуют в конкурсе по благоустройству

11:53 25.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДетская площадка в районе Капотня в Москве
Детская площадка в районе Капотня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТВЕРЬ, 25 мая – РИА Новости. Семь городов Тверской области в этом году примут участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Серди конкурсантов - Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Кувшиново, Ржев, Торжок, Удомля.
Автобусный парк Тверской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 18:22Тверская область
Руденя: новую транспортную модель внедрят в четырех районах Верхневолжья
"Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учетом особенностей наших территорий", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании по реализации проектов благоустройства.
Глава региона отметил одну из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.
"Благоустроенные пространства становятся новыми центрами роста малого и среднего бизнеса, точками привлечения туристов и молодежи", - сказал Руденя.
В пресс-службе пояснили, что общий объем федеральной поддержки в случае победы всех проектов на конкурсе составит 440 миллионов рублей. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов, а также из внебюджетных источников. Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили десять проектов.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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