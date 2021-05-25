https://ria.ru/20210525/koloniya-1733883884.html

В Белоруссии осужденный умер в колонии

В Белоруссии осужденный умер в колонии - РИА Новости, 25.05.2021

В Белоруссии осужденный умер в колонии

Белорусские следователи устанавливают обстоятельства смерти 50-летнего осужденного в колонии в Могилевской области, при вскрытии тела признаков криминального... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:06

2021-05-25T19:06

2021-05-25T19:06

весна

кгб белоруссии

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

могилевская область

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белорусские следователи устанавливают обстоятельства смерти 50-летнего осужденного в колонии в Могилевской области, при вскрытии тела признаков криминального характера смерти не выявили, сообщила во вторник официальный представитель управления СК по региону Анастасия Лавринович."Следователи устанавливают обстоятельства смерти осужденного в колонии в Шклове… При вскрытии признаков криминального характера смерти осужденного не выявлено. Для установления точной причины смерти мужчины сотрудниками ГКСЭ (Госкомитета судебных экспертиз – ред.) проводится комплексная судебная медицинская экспертиза", - говорится в сообщении Лавринович на сайте СК.Отмечается, что, по данным следствия, 21 мая дежурным контролером исправительной колонии №17 обнаружен в бессознательном состоянии 50-летний осужденный Витольд Ашурок. По данным Лавринович, для оказания квалифицированной помощи мужчине были вызваны работники медицинской части учреждения и скорой медпомощи, однако несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.Как отмечается в сообщении, на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, с привлечением экспертов зафиксирована обстановка в камере, где содержался погибший. "В рамках материала проверки следователи продолжают опрашивать сотрудников исправительного учреждения. Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил 12 нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что был переведен в помещение камерного типа", - указала представитель управления.Лавринович также сообщила, что в ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения, установлено, что "накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица", и в связи с ухудшением самочувствия ему оказали медпомощь. "Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации", - добавила она.По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", Ашурок был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Ранее ему было предъявлено обвинение в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также в насилии в отношении правоохранителей. Правозащитники признали Ашурка политзаключенным.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20200328/1569282546.html

https://ria.ru/20200706/1573939276.html

https://ria.ru/20200122/1563729962.html

могилевская область

белоруссия

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весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), могилевская область, белоруссия, в мире