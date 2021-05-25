https://ria.ru/20210525/khischenie-1733846131.html

В Псковской области возбудили дела после хищения 11 служебных автомобилей

В Псковской области возбудили дела после хищения 11 служебных автомобилей - РИА Новости, 25.05.2021

В Псковской области возбудили дела после хищения 11 служебных автомобилей

Следователи завели три уголовных дела после хищения 11 служебных автомобилей МВД России в Псковской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:21

2021-05-25T16:21

2021-05-25T16:21

россия

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

псковская область

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи завели три уголовных дела после хищения 11 служебных автомобилей МВД России в Псковской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве... Следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления министерства внутренних дел РФ по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций", - сказала Волк.Подчеркивается, что по имеющейся информации, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили деньги из бюджета МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных автомобилей."Предварительный ущерб превышает 4,5 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавила Волк.

https://ria.ru/20210517/otravlenie-1732650958.html

россия

псковская область

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россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, происшествия