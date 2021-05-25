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В Псковской области возбудили дела после хищения 11 служебных автомобилей
В Псковской области возбудили дела после хищения 11 служебных автомобилей - РИА Новости, 25.05.2021
В Псковской области возбудили дела после хищения 11 служебных автомобилей
Следователи завели три уголовных дела после хищения 11 служебных автомобилей МВД России в Псковской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:21
2021-05-25T16:21
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи завели три уголовных дела после хищения 11 служебных автомобилей МВД России в Псковской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве... Следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления министерства внутренних дел РФ по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций", - сказала Волк.Подчеркивается, что по имеющейся информации, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили деньги из бюджета МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных автомобилей."Предварительный ущерб превышает 4,5 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавила Волк.
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россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, происшествия

В Псковской области возбудили дела после хищения 11 служебных автомобилей

16:21 25.05.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи завели три уголовных дела после хищения 11 служебных автомобилей МВД России в Псковской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве... Следственным управлением СК России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления министерства внутренних дел РФ по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций", - сказала Волк.
Подчеркивается, что по имеющейся информации, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили деньги из бюджета МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных автомобилей.
"Предварительный ущерб превышает 4,5 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавила Волк.
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