https://ria.ru/20210525/kazaki-1733849385.html

Казаки совершили конный переход по шолоховским местам

Казаки совершили конный переход по шолоховским местам - РИА Новости, 25.05.2021

Казаки совершили конный переход по шолоховским местам

Казаки Всевеликого войска Донского совершили в Ростовской области конный переход в честь дня рождения писателя Михаила Шолохова, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:36

2021-05-25T16:36

2021-05-25T16:51

ростовская область

россия

миллеровский район

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского совершили в Ростовской области конный переход в честь дня рождения писателя Михаила Шолохова, сообщает правительство региона."Дружинники конных взводов Белокалитвинского и Миллеровского районов совершили конный переход, посвятив его 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти великого писателя", - говорится в сообщении.Стартовал переход в станице Каргинской, где прошли детские и отроческие годы Шолохова и началась его литературная деятельность. Память об этом хранит здешний мемориально-исторический комплекс. Участники конного перехода также побывали у станицы Кружилинской, где появился на свет будущий писатель. Там находится мемориальный комплекс с родительской усадьбой Шолохова, а неподалеку – памятник "Казакам Тихого Дона".Станица Вешенская, где писатель, историк и общественный деятель прожил более полувека и где сейчас покоится его прах, стала конечным пунктом казачьего перехода. В усадьбе Шолохова казаки вместе со станичниками почтили его память и возложили к могиле живые цветы. Всего конники прошли 60 километров по местам, где родился, жил и работал Шолохов."Михаил Александрович – один из редчайших людей, чья жизнь и творчество, сроднившись с донской землей, стали неотъемлемой частью ее истории", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева.Он отметил, что произведения писателя издавались на более чем 90 языках мира. "Сегодня мы отдаем дань уважения его таланту, человеколюбию и прогрессивной деятельности на благо нашего края. А еще преклоняем головы перед нашими земляками, ценой своей жизни победившими фашизм и отстоявшими мир на этой благодатной земле", - добавил Корнеев.Шолохов – советский писатель, известный всему миру как автор романа-эпопеи "Тихий Дон" о донском казачестве в Первой мировой и Гражданской войнах. Произведение было переведено на европейские и восточные языки. В 1965 году писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе "за художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное для России время".

https://ria.ru/20210511/veterany-1731845080.html

https://ria.ru/20210511/kazaki-1731423646.html

https://ria.ru/20210509/kazaki-1730563688.html

россия

миллеровский район

ростовская область

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россия, миллеровский район, ростовская область, общество