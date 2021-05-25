https://ria.ru/20210525/intellekt-1733789200.html

В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений

В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений - РИА Новости, 25.05.2021

В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений

Искусственный интеллект (ИИ) стали привлекать к вынесению судебных решений в России, рассказал во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:56

2021-05-25T11:56

2021-05-25T11:56

россия

виктор момотов

белгородская область

технологии

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) стали привлекать к вынесению судебных решений в России, рассказал во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов."В этом году в Белгородской области запустили пилотный проект - к трем участкам мировых судей подключили ИИ для подготовки судебных приказов по взысканию налоговых задолженностей", - сказал Момотов на пленарном заседании Совета.По его словам, ИИ не выносит сам судебный приказ - только готовит документы и проверяет реквизиты, чтобы сэкономить время судьи. Искусственный интеллект занимается взысканием трех видов налогов: имущественного, транспортного и земельного."Внедрение таких технологий позволит снизить нагрузку на суды, высвободит время для рассмотрения более сложных споров", - рассчитывает Момотов.

https://ria.ru/20210523/gospodderzhka-1733512915.html

россия

белгородская область

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россия, виктор момотов, белгородская область, технологии