Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/intellekt-1733789200.html
В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений
В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений - РИА Новости, 25.05.2021
В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений
Искусственный интеллект (ИИ) стали привлекать к вынесению судебных решений в России, рассказал во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:56
2021-05-25T11:56
россия
виктор момотов
белгородская область
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) стали привлекать к вынесению судебных решений в России, рассказал во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов."В этом году в Белгородской области запустили пилотный проект - к трем участкам мировых судей подключили ИИ для подготовки судебных приказов по взысканию налоговых задолженностей", - сказал Момотов на пленарном заседании Совета.По его словам, ИИ не выносит сам судебный приказ - только готовит документы и проверяет реквизиты, чтобы сэкономить время судьи. Искусственный интеллект занимается взысканием трех видов налогов: имущественного, транспортного и земельного."Внедрение таких технологий позволит снизить нагрузку на суды, высвободит время для рассмотрения более сложных споров", - рассчитывает Момотов.
https://ria.ru/20210523/gospodderzhka-1733512915.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктор момотов, белгородская область, технологии

В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений

11:56 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) стали привлекать к вынесению судебных решений в России, рассказал во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
"В этом году в Белгородской области запустили пилотный проект - к трем участкам мировых судей подключили ИИ для подготовки судебных приказов по взысканию налоговых задолженностей", - сказал Момотов на пленарном заседании Совета.
Уличное украшение ко Дню Победы у здания Дома правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 10:41
Утверждены правила поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта
По его словам, ИИ не выносит сам судебный приказ - только готовит документы и проверяет реквизиты, чтобы сэкономить время судьи. Искусственный интеллект занимается взысканием трех видов налогов: имущественного, транспортного и земельного.
"Внедрение таких технологий позволит снизить нагрузку на суды, высвободит время для рассмотрения более сложных споров", - рассчитывает Момотов.
 
РоссияВиктор МомотовБелгородская областьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден признал, что строительство "Северного потока — 2" не остановится
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
22:55В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии подростка после удара током
Лента новостейМолния