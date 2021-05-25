https://ria.ru/20210525/intellekt-1733789200.html
В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений
В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений - РИА Новости, 25.05.2021
В России искусственный интеллект привлекли к вынесению судебных решений
Искусственный интеллект (ИИ) стали привлекать к вынесению судебных решений в России, рассказал во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:56
2021-05-25T11:56
2021-05-25T11:56
россия
виктор момотов
белгородская область
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) стали привлекать к вынесению судебных решений в России, рассказал во вторник председатель Совета судей РФ Виктор Момотов."В этом году в Белгородской области запустили пилотный проект - к трем участкам мировых судей подключили ИИ для подготовки судебных приказов по взысканию налоговых задолженностей", - сказал Момотов на пленарном заседании Совета.По его словам, ИИ не выносит сам судебный приказ - только готовит документы и проверяет реквизиты, чтобы сэкономить время судьи. Искусственный интеллект занимается взысканием трех видов налогов: имущественного, транспортного и земельного."Внедрение таких технологий позволит снизить нагрузку на суды, высвободит время для рассмотрения более сложных споров", - рассчитывает Момотов.
https://ria.ru/20210523/gospodderzhka-1733512915.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор момотов, белгородская область, технологии