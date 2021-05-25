https://ria.ru/20210525/gruziya-1733791048.html
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы - РИА Новости, 25.05.2021
Грузия с 1 июня откроет сухопутные границы
Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса, заявил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:07
2021-05-25T12:07
2021-05-25T15:35
туризм
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 25 мая - РИА Новости. Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса, заявил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе на брифинге.Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что власти откроют сухопутные границы к туристическому сезону, что "будет способствовать более активному потоку туристов из соседних стран"."По решению координационного совета с 1 июня сухопутные границы будут открыты, пересечение границы будет возможно с документом, подтверждающим наличие прививки, и отрицательным ПЦР-тестом или лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов", - заявил Гибрадзе.По его словам, всем прибывшим туристам дается рекомендация иметь при себе страховой полис.Грузия допускает к себе туристов из более, чем 50 стран мира, если у них при себе есть ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. При наличии справки о вакцинации в Грузию может попасть турист из любой страны.Власти Грузии закрыли сухопутные границы, в том числе с Россией, в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом граждане РФ могут попасть в Грузию самолетом. Представители грузинских властей сообщали, что в условиях пандемии контролировать состояние здоровья туристов, прибывших воздушным путем, легче, чем сухопутным.Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией.
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грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 25 мая - РИА Новости. Грузия
с 1 июня открывает сухопутные границы, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса
, заявил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе на брифинге.
Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что власти откроют сухопутные границы к туристическому сезону, что "будет способствовать более активному потоку туристов из соседних стран".
"По решению координационного совета с 1 июня сухопутные границы будут открыты, пересечение границы будет возможно с документом, подтверждающим наличие прививки, и отрицательным ПЦР-тестом или лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов", - заявил Гибрадзе.
По его словам, всем прибывшим туристам дается рекомендация иметь при себе страховой полис.
Грузия допускает к себе туристов из более, чем 50 стран мира, если у них при себе есть ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. При наличии справки о вакцинации в Грузию может попасть турист из любой страны.
Власти Грузии закрыли сухопутные границы, в том числе с Россией, в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом граждане РФ могут попасть в Грузию самолетом. Представители грузинских властей сообщали, что в условиях пандемии контролировать состояние здоровья туристов, прибывших воздушным путем, легче, чем сухопутным.