Мэр Риги Стакис снимет флаги IIHF после требования федерации вернуть флаг Белоруссии

РИГА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Риги Мартиньш Стакис поручил снять флаги Международной хоккейной федерации в городе после того, как получил письмо от главы IIHF Рене Фазеля по поводу белорусской символики.
В своем обращении президент организации призвал восстановить государственный флаг Белоруссии — вместо него в латвийской столице подняли бело-красно-белое знамя, которое использует белорусская оппозиция. Если власти Риги откажутся это сделать, то Фазель попросил снять символику Международной хоккейной федерации.
"По просьбе господина Фазеля убираем флаги IIHF", — написал Стакис в Twitter.
В ответ на это Фазель заявил, что организация не может быть частью происходящего в латвийской столице. Он подчеркнул, что нельзя просто поменять флаг страны. Глава IIHF также считает, что мэр Риги использует чемпионат мира для своих политических целей.
Двадцать третьего мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следуя из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании — оно оказалось ложным. На борту лайнера находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признали экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ЕС призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска. В небо над республикой решили не заходить нидерландская KLM, Air France, немецкая Lufthansa, шведская SAS, польская LOT, Wizz Air, латвийская Air Baltic, Finnair, испанская Iberia, Singapore Airlines и Austrian Airlines.
Европейские аэропорты стали отказываться принимать самолеты "Белавия". В ответ компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября.
Это уже не первая история с посадкой лайнера по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого американцы обвиняют в разглашении государственной тайны.
