Мэр Риги Стакис снимет флаги IIHF после требования федерации вернуть флаг Белоруссии
15:05 25.05.2021
Мэр Риги Стакис снимет флаги IIHF после требования федерации вернуть флаг Белоруссии
Мэр Риги Стакис снимет флаги IIHF после требования федерации вернуть флаг Белоруссии

РИГА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Риги Мартиньш Стакис поручил снять флаги Международной хоккейной федерации в городе после того, как получил письмо от главы IIHF Рене Фазеля по поводу белорусской символики.
В своем обращении президент организации призвал восстановить государственный флаг Белоруссии — вместо него в латвийской столице подняли бело-красно-белое знамя, которое использует белорусская оппозиция. Если власти Риги откажутся это сделать, то Фазель попросил снять символику Международной хоккейной федерации.
"По просьбе господина Фазеля убираем флаги IIHF", — написал Стакис в Twitter.
В ответ на это Фазель заявил, что организация не может быть частью происходящего в латвийской столице. Он подчеркнул, что нельзя просто поменять флаг страны. Глава IIHF также считает, что мэр Риги использует чемпионат мира для своих политических целей.
Накануне посла Латвии в вызвали в МИД Белоруссии. Он должен уехать из страны в течение 24 часов. Дипломатическому и административному персоналу дали срок в 48 часов. В Минске должен остаться один сотрудник посольства для ухода за зданием.
Мэрия Вильнюса вслед за Ригой заменила флаг Белоруссии на оппозиционный
25 мая 2021, 13:38
Двадцать третьего мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следуя из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании — оно оказалось ложным. На борту лайнера находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признали экстремистским. Его задержали при проверке документов. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ЕС призвал авиаперевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска. В небо над республикой решили не заходить нидерландская KLM, Air France, немецкая Lufthansa, шведская SAS, польская LOT, Wizz Air, латвийская Air Baltic, Finnair, испанская Iberia, Singapore Airlines и Austrian Airlines.
Европейские аэропорты стали отказываться принимать самолеты "Белавия". В ответ компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября.
Это уже не первая история с посадкой лайнера по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого американцы обвиняют в разглашении государственной тайны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
23 мая 2021, 22:46
 
