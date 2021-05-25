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Посвященная Нижнему Новгороду экспозиция появится в Китае
Посвященная Нижнему Новгороду экспозиция появится в Китае - РИА Новости, 25.05.2021
Посвященная Нижнему Новгороду экспозиция появится в Китае
В китайском городе Цзинань появится экспозиция, посвященная Нижнему Новгороду. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:44
2021-05-25T12:44
2021-05-25T12:44
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цзинань
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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В китайском городе Цзинань появится экспозиция, посвященная Нижнему Новгороду. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.По информации департамента внешних связей, города являются партнерами, и создание объекта станет подарком в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Предполагается, что в парке Цзинань появится участок с семью зелеными холмами, символизирующими ландшафт Нижнего Новгорода. По центру будет установлен стол-фонтан, повторяющий форму Нижегородского кремля. Вокруг него будут находиться кресла, расположение и формы которых идентичны кремлевским башням. Кроме того, планируется высадка кустарников и деревьев, характерных для Нижегородской области.В данный момент завершается проектирование парковой зоны. В июле нынешнего года планируется начать строительство.
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