https://ria.ru/20210525/ekspozitsiya-1733799487.html

Посвященная Нижнему Новгороду экспозиция появится в Китае

Посвященная Нижнему Новгороду экспозиция появится в Китае - РИА Новости, 25.05.2021

Посвященная Нижнему Новгороду экспозиция появится в Китае

В китайском городе Цзинань появится экспозиция, посвященная Нижнему Новгороду. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:44

2021-05-25T12:44

2021-05-25T12:44

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МОСКВА, 25 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В китайском городе Цзинань появится экспозиция, посвященная Нижнему Новгороду. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.По информации департамента внешних связей, города являются партнерами, и создание объекта станет подарком в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Предполагается, что в парке Цзинань появится участок с семью зелеными холмами, символизирующими ландшафт Нижнего Новгорода. По центру будет установлен стол-фонтан, повторяющий форму Нижегородского кремля. Вокруг него будут находиться кресла, расположение и формы которых идентичны кремлевским башням. Кроме того, планируется высадка кустарников и деревьев, характерных для Нижегородской области.В данный момент завершается проектирование парковой зоны. В июле нынешнего года планируется начать строительство.

https://ria.ru/20210517/turmarshruty-1732621286.html

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россия, нижний новгород, цзинань, китай, общество