https://ria.ru/20210525/dorogi-1733837303.html

В Нижегородской области отремонтируют дороги к 16 медучреждениям

В Нижегородской области отремонтируют дороги к 16 медучреждениям - РИА Новости, 25.05.2021

В Нижегородской области отремонтируют дороги к 16 медучреждениям

Шестнадцать дорог, ведущих к больницам и поликлиникам, отремонтируют в 2021 году в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги",... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:38

2021-05-25T15:38

2021-05-25T15:38

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Шестнадцать дорог, ведущих к больницам и поликлиникам, отремонтируют в 2021 году в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", заявил губернатор региона Глеб Никитин.Глава региона отметил, что суммарная протяженность участков ремонтируемых в 2021 году дорог, ведущих к нижегородским учреждениям здравоохранения, превысит 57 километров."При определении участков дорог для приоритетного ремонта особое значение имеет наличие социальных учреждений - школ и больниц. От качества дорожного покрытия напрямую зависит как время доставки в медицинское учреждение, так и комфорт врачей и пациентов", - цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.Губернатор уточнил, что шесть таких участков находятся на территории районов Нижегородской области. В частности, они ведут к Кстовской, Ветлужской и Уренской центральным районным больницам. В Нижнем Новгороде благодаря национальному проекту отремонтируют 10 участков дорог, которые служат основными подъездными путями к городской клинической больнице №13, Институту педиатрии и Университетской клинике Приволжского исследовательского медуниверситета, больницам №47, 28, 12, 17, роддому №1, нижегородской областной клинической больнице имени Семашко и онкологическому центру.Всего в российских регионах, по информации ФГБУ "Информавтодор", в 2021 году по нацпроекту отремонтируют 423 участка трасс и магистралей, ведущих к медицинским учреждениям.

https://realty.ria.ru/20210524/nasledie-1733697159.html

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нижний новгород

нижегородская область

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россия, глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, общество