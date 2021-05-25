https://ria.ru/20210525/deputat-1733777135.html

Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей

Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей - РИА Новости, 25.05.2021

Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин заявил РИА Новости, что спокойно говорит о своей зарплате, поскольку считает, что парламентарий должен РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T10:47

2021-05-25T10:47

2021-05-25T13:54

справедливая россия

госдума рф

олег шеин

астрахань

общество

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ВОЛГОГРАД, 25 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин заявил РИА Новости, что спокойно говорит о своей зарплате, поскольку считает, что парламентарий должен получать наравне с квалифицированным работником.Так он прокомментировал видео со встречи с жителями Астрахани, на котором говорит, что спокойно относится к депутатской зарплате в 400 тысяч рублей. По словам Шеина, видео вырвали из контекста: на эту встречу пришли представители его политических оппонентов, которые и спросили его про зарплату."Задавали мне вопрос по поводу заработной платы, которая у всех депутатов одинакова. Видео обрезано не просто так", — сказал парламентарий. По его словам, он предложил собеседникам задать этот же вопрос тем депутатам, которых они сами поддерживают. Он рассказал, что прошлой весной, в разгар пандемии, приобрел для врачей полторы тысячи респираторов по 500 рублей за штуку. Кроме того, депутат подчеркнул, что всю жизнь придерживается этого принципа, поэтому, кроме двухкомнатной квартиры и машины "Солярис", ничего особенного не приобрел.

https://ria.ru/20210228/zarplata-1599306443.html

астрахань

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справедливая россия, госдума рф, олег шеин, астрахань, общество