Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей
10:47 25.05.2021 (обновлено: 13:54 25.05.2021)
ВОЛГОГРАД, 25 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин заявил РИА Новости, что спокойно говорит о своей зарплате, поскольку считает, что парламентарий должен получать наравне с квалифицированным работником.
Так он прокомментировал видео со встречи с жителями Астрахани, на котором говорит, что спокойно относится к депутатской зарплате в 400 тысяч рублей. По словам Шеина, видео вырвали из контекста: на эту встречу пришли представители его политических оппонентов, которые и спросили его про зарплату.
"Задавали мне вопрос по поводу заработной платы, которая у всех депутатов одинакова. Видео обрезано не просто так", — сказал парламентарий. По его словам, он предложил собеседникам задать этот же вопрос тем депутатам, которых они сами поддерживают.
"Я могу спокойно об этом говорить. Потому что, во-первых, я считаю, что заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника, во-вторых, потому что я всю жизнь ее использовал на общественные задачи — политические или материальные, на помощь людям", — сказал Шеин.
Он рассказал, что прошлой весной, в разгар пандемии, приобрел для врачей полторы тысячи респираторов по 500 рублей за штуку. Кроме того, депутат подчеркнул, что всю жизнь придерживается этого принципа, поэтому, кроме двухкомнатной квартиры и машины "Солярис", ничего особенного не приобрел.