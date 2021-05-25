https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733806757.html

Облетать Белоруссию. Испугается ли Минск блокады ЕС

Облетать Белоруссию. Испугается ли Минск блокады ЕС - РИА Новости, 25.05.2021

Облетать Белоруссию. Испугается ли Минск блокады ЕС

В Европе предлагают ввести воздушную блокаду Белоруссии — запретить полеты гражданской авиации. Национальный перевозчик "Белавиа" отменил рейсы в те страны,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:14

2021-05-25T14:14

2021-05-25T19:07

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Европе предлагают ввести воздушную блокаду Белоруссии — запретить полеты гражданской авиации. Национальный перевозчик "Белавиа" отменил рейсы в те страны, которые приостановили прием авиалайнеров из республики. СМИ сообщают и о возможном перекрытии наземного сообщения. Какие ограничения уже действуют и как это скажется на отношениях между Брюсселем, Минском и Москвой — в материале РИА Новости. Изменения в маршрутахЗапрет полетов во Францию и Великобританию из-за вынужденной посадки борта Ryanair в Минске и задержания активиста Романа Протасевича немедленно отразился на расписании "Белавиа". Рейс в парижский аэропорт Шарль де Голль, откуда стыковочным вылетали в Лондон, назначенный на 25 мая, отменили. Авиасообщение с этими столицами приостановлено до 30 октября. "Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить <…> Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета", — проинформировал белорусский национальный перевозчик. Извинилась "Белавиа" и за отмену рейсов в Вильнюс. Правда, Литва решила воздержаться от полетов в соседнюю страну на гораздо меньший, нежели Франция или Великобритания, срок — всего лишь до 30 июня. Воздушную границу с Белоруссией закрыла и Украина. "На внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэродвижение" принять для этого необходимые меры", — сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Латвийский национальный перевозчик AirBaltic отказался от полетов над Белоруссией. "Следуя рекомендациям Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), наша авиакомпания вносит изменения в маршруты до Одессы и Тбилиси", — уточнила пресс-служба. Так же поступила и нидерландская KLM. Цепную реакцию запустил Брюссель. Председатель Европейского совета Шарль Мишель не скупился на громкие слова. "Угон самолета. Воздушное пиратство. Игра в рулетку с жизнями невинных мирных жителей. Достаточно", — возмущался он в Twitter. "Европейские лидеры призвали Совет ЕС запретить полеты белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты их рейсов", — информировала пресс-служба главы Европейского совета — высшего политического органа сообщества.В Евросовете также потребовали немедленно освободить Романа Протасевича и его девушку, рекомендовали ICAO (Международная организация гражданской авиации) "срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый случай", а кроме того — подготовить "дополнительные целенаправленные экономические санкции и немедленно представить соответствующие предложения". Перевозчикам следует воздержаться от полетов над белорусской территорией. Заодно солидаризировались с Ригой — Минск высылает всех латвийских дипломатов, за исключением одного технического работника. Так белорусский МИД отреагировал на поступок министра иностранных дел Латвии и мэра Риги, заменивших на чемпионате мира по хоккею красно-зеленый государственный флаг республики на бело-красно-белый, под которым митингует оппозиция. Назад в прошлоеСразу же после инцидента с Протасевичем главы комитетов по внешней политике в парламентах США, Великобритании, Германии, Польши, Ирландии, Литвы, Латвии и Чехии призвали до результатов расследования ICAO приостановить членство Белоруссии в этой организации и запретить полеты над республикой. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники уточнило, что возможно и прекращение наземного сообщения. Угрозы Запада министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей счел недопустимыми. Он подчеркнул, что Минск отнюдь не против совместного расследования инцидента. "Мы готовы предоставить любые данные. Но ни одна страна Евросоюза, ни одна западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", — отметил глава внешнеполитического ведомства. В результате дипломатической войны пострадает вся транзитная перевозка в воздушном пространстве Белоруссии, объясняет Артур Мурадян, генеральный директор туроператора SpaceTravel. "Авиакомпаниям придется менять маршруты, это увеличит стыковочное время, которое заложено при формировании летного плана на летний период", — указывает он."Для россиян, которые летали в Европу, самостоятельно добираясь до Минска, это не радостная новость, — признает собеседник агентства. — Придется искать альтернативу, а вариантов сейчас крайне мало. Все это приведет к увеличению летного часа, поднимет расходы на керосин, что ударит в первую очередь по кошельку пассажиров". В постковидную эпоху, добавляет он, предприятия стремятся окупить затраты, потребителю и без того не стоило ждать поблажек.За право пролета над страной авиакомпании платили "Белавиа". Теперь национальный перевозчик лишится этих доходов. "Кроме того, у белорусов солидный авиапарк и, если самолеты, которые находятся в лизинге, будут простаивать, поддерживать его станет тяжело. Затронет скандал и туристическую отрасль", — добавляет эксперт. Когда авиасообщение после ковида нормализуется, не факт, что ограничения снимут. Значит, предстоит переформатирование на внутренний туризм и путешествия по СНГ.Координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов проводит аналогию с ситуацией 2010 года, когда после выборов в республике Минск и Запад вышли на очередной виток противостояния. "Тоже была жесткая риторика, санкции, практически полный разрыв политических отношений. И лишь в 2013-2014 годах начались подвижки к нормализации", — напоминает он.Мельянцов объясняет мотивы Минска: белорусские власти хотят показать, что не позволят разговаривать с собой методом угроз, шантажа, санкций. Настроены в Белоруссии решительно. "Если Евросоюз хотел повлиять на Лукашенко и белорусских силовиков, то это вряд ли получится. В Минске продолжат отстаивать суверенитет и демонстрировать, что на любые меры Запада найдутся контрдействия. К тому же введенные санкции носят символический характер", — уточняет собеседник РИА Новости. Парадоксально, но ограничительные меры ЕС, которые, как уверяют в европейских столицах и Вашингтоне, якобы способствуют укреплению белорусского суверенитета, на самом деле работают на интеграцию Минска с Москвой, делает вывод эксперт. У Белоруссии не остается другого пути, кроме как переправлять торговые потоки на Россию и другие государства, помимо Запада.

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600666004.html

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евросоюз, россия, шарль мишель, владимир макей , шарль де голль, москва, белоруссия, в мире