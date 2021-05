https://ria.ru/20210525/banksy-1733852231.html

В Гонконге продали картину Бэнкси с Ленином в образе панка

В Гонконге продали картину Бэнкси с Ленином в образе панка - РИА Новости, 25.05.2021

В Гонконге продали картину Бэнкси с Ленином в образе панка

Картину анонимного уличного художника Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка продали на торгах в Гонконге, прошедших в этот понедельник, за 960... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:43

2021-05-25T17:43

2021-05-25T17:43

аукцион

гонконг

культура

новости культуры

бэнкси

владимир ленин (владимир ульянов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733851188_109:406:1967:1451_1920x0_80_0_0_be46cb8fc73640e14428c61efa8a58ed.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Картину анонимного уличного художника Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка продали на торгах в Гонконге, прошедших в этот понедельник, за 960 тысяч долларов, говорится на сайте аукционного дома Christie's.Картина под названием "Ленин в поле зрения" ("Lenin in Sight") была создана в 2004-м году на доске размером 59 на 60 сантиметров аэрозольными красками. На ней Бэнкси изобразил вождя пролетариата с ирокезом на голове и проколотым ухом, а в левый верхний угол добавил "прицел".Помимо этого лота на торгах накануне продали еще две работы Бэнкси. Речь о произведениях "Распродажа заканчивается сегодня" ( "Sale Ends Today", шесть миллионов долларов) и "Колибри" ("Hummingbird", два миллиона миллиона долларов). Общая стоимость проданных картин уличного художника составила почти десять миллионов долларов. Однако это далеко не рекорд. Например, недавно еще одна работа Бэнкси под названием "Любовь в воздухе" ("Love is in the Air") была продана на торгах, организованных аукционным домом Sotheby’s, за 12,9 миллиона долларов.

https://ria.ru/20210323/banksy-1602527748.html

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аукцион, гонконг, новости культуры, бэнкси, владимир ленин (владимир ульянов)