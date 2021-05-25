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В Гонконге продали картину Бэнкси с Ленином в образе панка
В Гонконге продали картину Бэнкси с Ленином в образе панка - РИА Новости, 25.05.2021
В Гонконге продали картину Бэнкси с Ленином в образе панка
Картину анонимного уличного художника Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка продали на торгах в Гонконге, прошедших в этот понедельник, за 960... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:43
2021-05-25T17:43
2021-05-25T17:43
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Картину анонимного уличного художника Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка продали на торгах в Гонконге, прошедших в этот понедельник, за 960 тысяч долларов, говорится на сайте аукционного дома Christie's.Картина под названием "Ленин в поле зрения" ("Lenin in Sight") была создана в 2004-м году на доске размером 59 на 60 сантиметров аэрозольными красками. На ней Бэнкси изобразил вождя пролетариата с ирокезом на голове и проколотым ухом, а в левый верхний угол добавил "прицел".Помимо этого лота на торгах накануне продали еще две работы Бэнкси. Речь о произведениях "Распродажа заканчивается сегодня" ( "Sale Ends Today", шесть миллионов долларов) и "Колибри" ("Hummingbird", два миллиона миллиона долларов). Общая стоимость проданных картин уличного художника составила почти десять миллионов долларов. Однако это далеко не рекорд. Например, недавно еще одна работа Бэнкси под названием "Любовь в воздухе" ("Love is in the Air") была продана на торгах, организованных аукционным домом Sotheby’s, за 12,9 миллиона долларов.
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аукцион, гонконг, новости культуры, бэнкси, владимир ленин (владимир ульянов)