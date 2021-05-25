https://ria.ru/20210525/banknoty-1733869608.html
ЦБ отобрал экспертов, которые выберут изображения для новых банкнот
ЦБ отобрал экспертов, которые выберут изображения для новых банкнот - РИА Новости, 25.05.2021
ЦБ отобрал экспертов, которые выберут изображения для новых банкнот
Банк России сформировал экспертные группы для выбора изображений на новых банкнотах, свои предложения регулятору они выскажут в ближайшее время, говорится в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:52
2021-05-25T17:52
2021-05-25T17:52
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России сформировал экспертные группы для выбора изображений на новых банкнотах, свои предложения регулятору они выскажут в ближайшее время, говорится в пресс-релизе ЦБ."Сформированы экспертные группы по выбору изображений для новых банкнот Банка России. Члены экспертных групп договорились о предстоящем плане работы. Планируется, что в ближайшее время они сообщат Банку России свои предложения по изображениям, которые будут рассмотрены в качестве возможных вариантов для представления на бумажных денежных знаках", - сказано в сообщении регулятора.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика