https://ria.ru/20210525/banknoty-1733869608.html

ЦБ отобрал экспертов, которые выберут изображения для новых банкнот

ЦБ отобрал экспертов, которые выберут изображения для новых банкнот - РИА Новости, 25.05.2021

ЦБ отобрал экспертов, которые выберут изображения для новых банкнот

Банк России сформировал экспертные группы для выбора изображений на новых банкнотах, свои предложения регулятору они выскажут в ближайшее время, говорится в... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:52

2021-05-25T17:52

2021-05-25T17:52

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России сформировал экспертные группы для выбора изображений на новых банкнотах, свои предложения регулятору они выскажут в ближайшее время, говорится в пресс-релизе ЦБ."Сформированы экспертные группы по выбору изображений для новых банкнот Банка России. Члены экспертных групп договорились о предстоящем плане работы. Планируется, что в ближайшее время они сообщат Банку России свои предложения по изображениям, которые будут рассмотрены в качестве возможных вариантов для представления на бумажных денежных знаках", - сказано в сообщении регулятора.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/banknota-1733100395.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика