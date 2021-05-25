https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733796528.html

Аэропорт "Киев" оценил убытки от прекращения авиасообщения с Белоруссией

Аэропорт "Киев" оценил убытки от прекращения авиасообщения с Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021

Аэропорт "Киев" оценил убытки от прекращения авиасообщения с Белоруссией

Глава совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский заявил, что прекращение авиасообщения с Белоруссией принесет убытки, он считает, что украинское... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:31

2021-05-25T12:31

2021-05-25T12:31

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

белоруссия

киев

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КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Глава совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский заявил, что прекращение авиасообщения с Белоруссией принесет убытки, он считает, что украинское правительство должно предложить компенсацию.Украинский премьер Денис Шмыгаль во вторник сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики."С точки зрения бизнеса это, действительно, для аэропорта большая потеря, белорусский рейс приносил аэропорту "Киев" где-то 10% пассажиропотока и соответственно где-то 10% доходов… Мы считаем, что демократические ценности в первую очередь должны отстаиваться любыми методами, и мы поддерживаем решение кабмина о том, что демократия должна руководить во всем мире… Но с точки зрения бизнеса это будет некая потеря, поэтому логично было бы, если бы правительство, отменяя рейсы из аэропорта, предложило компенсацию для аэропортов, которые потеряют доходы и пассажиропоток", - сказал Костржевский в эфире телеканала "Украина 24".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, белоруссия, киев, в мире