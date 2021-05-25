https://ria.ru/20210525/aviakompaniya-1733760329.html
Финская авиакомпания Finnair отказалась от полетов над Белоруссией
Финская авиакомпания Finnair отказалась от полетов над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021
Финская авиакомпания Finnair отказалась от полетов над Белоруссией
Финская авиакомпания Finnair приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в заявлении перевозчика. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:25
2021-05-25T08:25
2021-05-25T08:45
роман протасевич
ryanair
финляндия
безопасность
задержание основателя telegram-канала nexta
белоруссия
finnair
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Финская авиакомпания Finnair приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в заявлении перевозчика.Finnair ссылается на распоряжение авиавластей, рекомендующих избегать воздушного пространства Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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роман протасевич, ryanair, финляндия, безопасность, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, finnair