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The Drive предупредил НАТО об опасности из-за российской базы в Сирии
The Drive предупредил НАТО об опасности из-за российской базы в Сирии - РИА Новости, 25.05.2021
The Drive предупредил НАТО об опасности из-за российской базы в Сирии
Развертывание бомбардировщиков Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии позволит нарастить российское военное присутствие в регионе, пишет журнал The Drive. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T12:13
2021-05-25T12:13
2021-05-25T19:11
россия
нато
хмеймим
сирия
безопасность
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Развертывание бомбардировщиков Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии позволит нарастить российское военное присутствие в регионе, пишет журнал The Drive.Как отмечает автор статьи Томас Ньюдик, ключевое преимущество Ту-22М3 над другими боевыми самолетами, дислоцированными в Сирии, — увеличенная полезная нагрузка, позволяющая переносить около шести тонн вооружений.Их размещение позволит провести испытания модернизированной версии Ту-22М3М при условии ее отправки в Сирию, отмечает журналист. В случае успешного развертывания бомбардировщиков этой модели Россия, по мнению Ньюдика, может перебазировать туда и другие типы самолетов, в том числе Ту-95МС и Ту-160.Не менее важным фактором эксперт посчитал появившуюся возможность переброски стратегической авиации России через Средиземное море, что стало бы для НАТО вызовом на южном фланге, а также обеспечило лучший доступ на Ближний Восток и в Северную Африку.Ньюдик подчеркнул, что возможность размещать любые самолеты на базе Хмеймим отвечают усилиям Москвы по расширению точек расположения своих бомбардировщиков, включая Венесуэлу, Южной Африку и сеть аэродромов в Арктике.Утром 25 мая Минобороны сообщило, что три дальних бомбардировщика Ту-22М3 впервые перебазировались в Хмеймим. В ведомстве отметили, что их экипажи получат возможность на практике отработать учебные задачи в новых географических условиях.
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Дальние бомбардировщики Ту-22 на российской авиабазе Хмеймим
Дальние бомбардировщики Ту-22 впервые приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны.
Там завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы, и теперь база способна принимать все типы самолетов на вооружении российской армии.
2021-05-25T12:13
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россия, нато, хмеймим, сирия, безопасность
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Развертывание бомбардировщиков Ту-22М3 на базе Хмеймим в Сирии позволит нарастить российское военное присутствие в регионе, пишет журнал The Drive.
Как отмечает автор статьи Томас Ньюдик, ключевое преимущество Ту-22М3 над другими боевыми самолетами, дислоцированными в Сирии, — увеличенная полезная нагрузка, позволяющая переносить около шести тонн вооружений.
Их размещение позволит провести испытания модернизированной версии Ту-22М3М при условии ее отправки в Сирию, отмечает журналист. В случае успешного развертывания бомбардировщиков этой модели Россия, по мнению Ньюдика, может перебазировать туда и другие типы самолетов, в том числе Ту-95МС и Ту-160.
Не менее важным фактором эксперт посчитал появившуюся возможность переброски стратегической авиации России через Средиземное море, что стало бы для НАТО вызовом на южном фланге, а также обеспечило лучший доступ на Ближний Восток и в Северную Африку.
Ньюдик подчеркнул, что возможность размещать любые самолеты на базе Хмеймим отвечают усилиям Москвы по расширению точек расположения своих бомбардировщиков, включая Венесуэлу, Южной Африку и сеть аэродромов в Арктике.
Утром 25 мая Минобороны сообщило, что три дальних бомбардировщика Ту-22М3 впервые перебазировались в Хмеймим. В ведомстве отметили, что их экипажи получат возможность на практике отработать учебные задачи в новых географических условиях.